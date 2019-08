Al fin: Pedro Aquino reaparecería como titular en la Liga MX con León luego de seis meses

Buena noticia. En marzo de este año, Pedro Aquino era intervenido quirúrgicamente luego de sufrir una pubalgia que lo dejaba al margen de la práctica del fútbol durante varios meses. Esta para perjudicó al volante del León que perdió su puesto como titular en su club y lo marginó de participar en la Copa América con la Selección Peruana.

No obstante, desde hace algunas semanas Pedro Aquino volvió a jugar con el equipo sub 20 de León para volver a encontrar su mejor forma futbolista. Por ello, y luego de casi seis meses, el ex Sporting Cristal volvería al titularato con su equipo en el encuentro ante Chivas por la fecha cinco de la Liga MX.

Una buena noticia para Pedro Aquino y el comando técnico de la Selección Peruana que recupera a una de sus piezas claves para los amistosos de los primeros días de setiembre en Estados Unidos. El cuadro bicolor se medirá ante Ecuador y Brasil reeditando lo que fue la final de la Copa América 2019.

Lo miran de cerca

La reaparición de Pedro Aquino en el primer equipo de León contará con una motivación extra para el peruano, puesto que, Néstor Bonillo integrante del comando técnico de Ricardo Gareca estará en la tribuna del estadio León para observar al jugador de la Selección Peruana.

Por otro lado, la información que llega desde México señala que Ricardo Gareca habría mandado la reservación de convocatoria por Pedro Aquino para los amistosos ante Ecuador y Brasil en Estados Unidos.