Pedro Gallese: "Esta Selección Peruana todavía no tiene techo"

Tras la brillante Copa América que realizó La Blanquirroja, la pregunta que surgió fue: ¿De aquí en más qué se le puede pedir a esta selección? ¿Llegó a su techo, el recambio generacional se tiene que dar ya, nos alcanzará con lo que tenemos para llegar a Qatar 2022? Pedro Gallese, el arquero titular de la Selección Peruana y Alianza Lima, respondió a algunas de estas consultas.

¿Cuántas veces viste la final de la Copa?, le consultaron al 'Pulpo'. "Habrán sido cinco veces, por lo menos. Cada vez que recuerdo pienso que pudimos hacer algo más y que pudimos cumplir el sueño que queríamos que era el de salir campeones. Pero a la vez sentí que lo habíamos dado todo y que al frente teníamos a un gran rival como es Brasil", indicó a El Comercio.

En otro momento, 'San Pedro' destacó que la final ante Brasil no la vio "tanto como revancha, porque si bien hubo el accidente que tuve contra Brasil en la fase de grupos, supe en ese mismo partido salir adelante tapando un penal y algunas situaciones de gol. Creo que no me levanté en el siguiente partido, sino en ese mismo momento".

¿Cómo se olvida un 'blooper' como el realizado? "Con lo que me pasó creo que el futbolista está preparado para recibir críticas y elogios. A mí me tocó esa situación, un accidente. Supe manejarlo y solamente pensé en levantarme para ayudar a mi equipo y para que vuelvan a hablar bien de mí y no por mí, sino por la familia, mis hijos, mi esposa, mi madre que fueron a apoyarme a Brasil", comentó.

De otro lado, Gallese confesó lo que les dijo Gareca al retorno de la Copa: "Que tomemos esta Copa América con calma. Como te digo, este es un comienzo, no un final. Tenemos que seguir por este camino. No tenemos techo. Tenemos que seguir entrenando y esforzándonos".