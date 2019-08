Nuevos Estatutos de la FPF recibieron respaldo en asamblea y FIFA ya no intervendrá

En reunión, los nuevos estatutos de la FPF recibieron el respaldo del 80% de asambleístas. De esta manera, se descarta la incursión de FIFA y CONMEBOL: el referido documento tendrá una mejor versión para ser aprobado definitivamente el 14 de octubre.

El pasado viernes se realizó la Asamblea de Bases para aprobar los nuevos estatutos de la Federación Peruana de Fútbol, los cuales contaron con el respaldo mayoritario del ochenta por ciento de los asambleístas presentes en el auditorio de la Videna.

El documento obtuvo 31 votos a favor de los 39 representantes, es decir, el 80 por ciento. Sin embargo, el italiano Luca Nicola de la FIFA señaló que la aprobación final se tiene que dar con 31,2 votos acorde a la normativa internacional. En conclusión, solo faltó un voto para redondear la aprobación.

LÍBERO pudo conocer que el espíritu de FIFA y CONMEBOL no es intervenir la FPF. La realidad peruana no tiene punto de comparación con Uruguay y Argentina, países donde sí se vieron obligados a intervenir por falta de transparencia en las elecciones y porque sus candidatos no habían aprobado el test de idoneidad. Este no es el caso de la Federación Peruana de Fútbol.



“La FPF desea encontrar el mejor camino de entendimiento y diálogo con los miembros de la Asamblea para que los nuevos Estatutos encuentren su mejor versión y sean elevados nuevamente a FIFA y CONMEBOL el 15 de septiembre para su validación y pueda convocarse a Asamblea de Bases el 14 de octubre para someter a aprobación el documento final”, afirmaron desde Videna a través de un comunicado.

En San Luis aseguran que redoblarán esfuerzos para llegar a un entendimiento con los asambleístas en los artículos más discutidos. La lectura de las autoridades de FIFA y CONMEBOL es que la FPF está a casi nada de aprobar estos Estatutos y dan este plazo para subsanar.

Alcances de los nuevos Estatutos de la FPF:

Los requisitos para ser presidente de la FPF son: Ser peruano y residir en el territorio peruano, ser mayor de 30 años y haber ejercido cargo directivo durante tres años en los últimos siete años.

La nueva Asamblea de Bases estará conformada por:

18 Clubes de Liga 1

10 Clubes de Liga 2

25 Ligas Departamentales

7 Representantes de la Asociación de Jugadores

1 Representante de la Asociación de Entrenadores

1 Representante de la Asociación de Árbitros

1 Representante de la Asociación de Fútbol Femenino

1 Representante de la Asociación de Fútbol Playa

1 Representante de la Asociación de Fustal

Derechos

La FPF es propietaria de todos los derechos que emanan de las competiciones de fútbol asociación y de todas sus disciplinas sin ningún tipo de restricción. Estos derechos comprenden los de orden económico, de grabación, reproducción y difusión audiovisuales, multimedia, marketing, entre otros.

EL DATO

César Torres, delegado de Alianza Lima, no tuvo un comportamiento adecuado durante la Asamblea y ha sido puesto a disposición de la Comisión de Justicia, que podría aplicarle una drástica sanción.

Clubes que votaron a favor:

Unión Comercio

UTC

César Vallejo

Mannucci

Alianza Universidad

Pirata FC

Binacional

Clubes que votaron en contra:

Alianza Lima

Sporting Cristal

Academia Cantolao

No asistieron:

Universitario

Sport Huancayo

Universidad San Martín

Ayacucho FC

Abstenciones:

Real Garcilaso

Deportivo Municipal

Sport Boys

FBC Melgar

24 Liga Departamentales votaron a favor

1 Liga Departamental votó en contra

RESUMEN: 31 VOTOS A FAVOR, 4 VOTOS EN CONTRA Y 4 ABSTENCIONES.