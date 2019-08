Selección peruana: Los números que hacen convocables a Raúl Ruidíaz y Yordy Reyna

A días de que se conozca la lista de convocados para enfrentar a dos selecciones de alto voltaje como Ecuador y Brasil en los Estados Unidos, Ricardo Gareca no se agobia con los “peros” luego del impetuoso despertar de su triunvirato de ataque.



El “Tigre” salta en un pie por el descomunal nivel que Paolo Guerrero muestra en su club Internacional, donde ha marcado 12 goles en 19 partidos, cifra que sintetiza el presente del capitán a pesar de las recurrentes exigencias tanto en competencias internacionales como el campeonato casero.

Por otro lado, Raúl Ruidíaz atraviesa por un momento sublime en la MLS. La “Pulga” suma esta temporada 9 goles en Seattle Sounders y aunque sus características lo diferencien a mares de “PG9”, el comando técnico no renuncia a un delantero que todavía necesita explotar a nivel de selección, tal como lo ha logrado en sus clubes.

Por último, a Yordy Reyna se le renovará la confianza luego de refrendar su mejor arraque goleador desde que se marchó del Perú. El “Torpedo” lleva cinco goles en Vancouver y siete asistencias que lo convierten en un titular indiscutible en su equipo.

EL DATO

Ricardo Gareca mediante una conferencia de prensa anunciará el próximo viernes la lista de convocados para enfrentar a Ecuador y Brasil.