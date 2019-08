Pedro Aquino reapareció luego de seis meses de ausencia por lesión: "Siempre cuesta volver" [VIDEO]

Buena noticia. Pedro Aquino volvió a jugar fútbol luego de seis meses de ausencia a causa de una complicada pubalgia. La "Fiera" reapareció en el triunfo de León 4-3 sobre Guadalajara por la quinta fecha de la Liga MX.

El volante peruano inició las acciones en el Estadio León y jugó 66' minutos. Su desempeño fue muy elogiado por los hinchas verdes y periodistas en las redes sociales, quienes reconocieron la jerarquía del futbolista de 24 años.

"No es fácil regresar a un 11 titular luego de 6 meses sin actividad, el peruano no se volvió loco, hizo lo básico y esencial que demanda su posición, eso no lo hace lucir, pero lo convierte en elemento muy efectivo, cuando salió León sufrió bastante", señaló el comentarista de TV Azteca Edgar Armendariz.

Ya comienza el nuevo presente de Pedro Aquino: Pedro Aquino pic.twitter.com/4M5s30OkVy — Julio Saucedo (@JULIO_SAUCEDO) August 18, 2019

Aquino fue muy requerido en la zona mixta por los reporteros mexicanos. Nuestro compatriota se mostró feliz por el regreso. "Siempre cuesta volver después de estar seis meses inactivo. Yo estoy agradecido con el Profe Nacho por darme minutos, voy a trabajar porque quiero estar al 100", afirmó.

Por su parte, el técnico de León, Ignacio Ambriz, señaló que la consolidación del jugador peruano se irá dando paulatinamente. "Pedro Aquino había jugado dos partidos en la sub-20 y en la semana trabajó bien. Nos ayudó a sostener el medio campo y sí sabía que no me iba a aguantar todo el partido", manifestó.

Aquino no jugaba desde el 27 de enero en el triunfo 0-4 sobre Querétaro. En aquella oportunidad, la "Fiera" anotó un gol, pero luego sufrió una pubalgia que lo obligó a operarse. El exjugador de Sporting Cristal no fue convocado para la Copa América Brasil 2019.