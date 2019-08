Selección Peruana: Luis Advíncula sería congelado por su entrenador en el Rayo Vallecano

¿Lo congelan? La temporada en el fútbol español comenzó y la participación del Rayo Vallecano de Luis Advíncula también. No obstante, el cuadro de Vallecas no contó con el lateral peruano en el empate a dos contra el Mirandés el pasado sábado.

La no presencia del peruano no sería un detalle menor, puesto que parte de la prensa española señala que Luis Advíncula podría ser congelado y no tendría participación durante la presente temporada ¿la razón? Pues la poca confianza que existe sobre el lateral peruano por parte de su entrenador Paco Jémez.

Y es que, durante este arranque de LaLiga y en su etapa anterior al mando del Rayo Vallecano, el entrenador español ha tenido por encima de Advíncula al lateral Tito. Prueba de ello fue la titularidad del defensa en el último encuentro ante el Mirandés.

No obstante, en España indican que este temporal congelamiento se debería a su tardía llegada a la pretemporada del Rayo Vallecano por su participación con la Selección Peruana en la última Copa América de Brasil. Algo insospechado para el equipo de la franja que hizo una importante inversión económica para comprar el pase del ex Sporting Cristal.

Un fijo en la Selección Peruana

Por otro lado, el presente de Luis Advíncula es totalmente distinto en la Selección Peruana, puesto que luego de su gran Copa América, Ricardo Gareca lo volverá a convocar para los amistosos de setiembre contra Ecuador y Brasil.

El equipo nacional se viene preparando para el inicio de las Eliminatorias en marzo del próximo año para lo que será un duro camino para volver a jugar un Mundial luego de la participación del cuadro nacional en Rusia 2018.