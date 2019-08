André Carrillo: "Quiero ganar la Champions de Asia con el Al-Hilal"

André Carrillo, jugador del Al-Hilal, concedió una entrevista al programa "Fútbol Como Cancha" de RPP Noticias donde reveló porqué decidió quedarse en Arabia Saudita luego de ser unos de los mejores jugadores cotizados en la selección peruana.

"Elegí quedarme en Arabia porque estoy muy feliz en este país, vivo muy bien, a mi familia le gusta Arabia. Sí bien la parte económica es clave yo estoy muy cómodo aquí. Y creo que el fútbol está creciendo mucho acá", dijo André Carrillo.

"Estoy feliz acá, me quedé cuando tuve otras opciones. Mi familia está contenta, vivo súper bien. En mi club soy respetado y la hinchada me quiere. Lo económico no fue importante para mí", agregó.

Sobre ofertas de clubes como Flamengo (Brasil) y Anderlecht (Bélgica, expresó lo siguiente: "Sé que hubo algunas conversaciones tras un amistoso entre el Benfica y el Anderlecht. Pero a mí no me dijeron nada ni me llamaron sobre una oferta", aclaró André Carrillo.

"Quiero ganar la Champions de Asia", André Carrillo

Otro de los principales motivos para que André Carrillo decida continuar en el Al-Hilal es de ganar la Champions League de Asia.

"Tal vez más adelante, pero por ahora debo cumplir mi contrato. Aquí mi club quiere ganar la Champions de Asia. Estoy centrado en eso", expresó el jugador del Al-Hilal.

Paolo Guerrero debe jugar el amistoso contra Brasil

Para André Carrillo, Paolo Guerrero es importante para los juegos de la selección peruana. Sin embargo, tampoco se opone a la idea de que se ausente para disputar los partidos del Inter de Porto Alegre.

"Para mí no hay problema que Paolo Guerrero no participe en los amistosos (contra Ecuador y Brasil). No hay ningún problema que Paolo continúe con su equipo", dijo André Carrillo.