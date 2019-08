Presidente del Santos no se arrepiente del fichaje de Christian Cueva

Christian Cueva no la pasa bien en el Santos, pero esto no quiere decir que le han dado la espalda. El presidente José Carlos Peres reveló en una entrevista para "Gazeta Peixe" que "no se siente arrepentido" por haber realizado la contratación del volante de la selección peruana por el que deberá pagar cerca de 7 millones de euros al Krasnodar de Rusia desde enero del 2020.

Asimismo, el jefe del "Peixe" señaló que Jorge Sampaoli aún confía en las capacidades de Christian Cueva, quien tuvo problemas para adaptarse al ritmo del equipo.

"De ninguna manera estoy arrepentido. Vino después de la pretemporada, vino con dificultad, estaba desalineado en forma física. Quien lo recomendó fue Sampaoli. Nunca vio a un jugador tan dedicado como él. Incluso contrató a un 'personal trainer' para recuperar su estado físico. Nunca se perdió ni se retrasó", dijo el presidente del Santos.

Por otro lado, Jose Carlos Peres manifestó su total respaldo a Christian Cueva en razón al problema de salud que tiene su hija, quien nació de forma prematura. Cabe señalar que el futbolista nacional tuvo un permiso especial para visitarla el pasado lunes en Trujillo.

"Su hija lucha por la vida. Tenemos que respetarlo. Hoy (Christian Cueva) es nuestro jugador y la herencia de Santos. Tiene que ser tratado con dignidad en este drama. Jorge Sampaoli nunca dijo que no lo quería", dijo

¿Christian Cueva puede ser cedido al FC Metz o Botafogo?

Santos debe vender a Cueva por 7 millones de euros en cuotas anuales, un monto de compra obligatorio establecido en el acuerdo de préstamo para enero con Krasnodar de Rusia.

Ante este estancamiento, los representantes de Christian Cueva intentan convencer al "Peixe" para que preste al peruano, ya sea a Metz u otro equipo, Botafogo ha mostrado interés. La idea es valorarlo y aumentar las posibilidades de que alguien pague la deuda de Santos.

Las declaraciones de José Carlos Peres son muy distintas a las que hiciera Paulo Autori, director de portivo del Santos, donde dio por hecho que Christian Cueva solo se iría por una venta al extranjero.