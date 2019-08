André Carrillo felicita a Gareca por nominación al "FIFA The Best"

André Carrillo pasa por un excelente en Arabia Saudita tras renovar por cuatro temporadas con el Al Hilal, donde percibirá cerca de 4 millones de euros en el tiempo que dure su contrato, y, recientemente, fue consultado durante una entrevista al programa "Fútbol Como Cancha" de RPP Noticias donde habló de las posibilidades de Ricardo Gareca, técnico de la selección peruana, en los próximos premios "The Best" de la FIFA".

Como se recuerda, el entrenador argentino Ricardo Gareca fue nominado oficialmente por la FIFA en la categoría "Mejor Entrenador del Año" de los galardones "The Best", a realizarse el próximo 23 de septiembre en el Teatro de La Scala de Milán (Italia), con otros candidatos como Belmadi, Gallardo, Tite, Guardiola, Jürgen Klopp, Pochettino, Fernando Santos, Erik ten Hang, Tite y Deschamps, quien puede renovar su título, son los nominados.

Por este motivo, André Carrillo no dudó en felicitar la nominación del actual técnico de la Blanquirroja.

"Yo creo que está bien porque lo merece. Todo el mundo sabe el trabajo que ha hecho por Perú. Desde que está en la selección peruana, ha mejorado muchísimo. Estoy feliz por él, porque es reconocido junto a grandes técnicos. Cualquier entrenador se sentiría orgulloso de estar ahí", dijo André Carrillo a "Fútbol Como Cancha".

¿André Carrillo ya votó por Ricardo Gareca? "Debo confesar que aún no he votado por Ricardo Gareca porque no he entrado a la página de la FIFA", contestó el jugador del Al-Hilal de Arabia Saudita.

Lamentablemente, André Carrillo no podrá dar su voto a Ricardo Gareca debido a que el plazo para hacerlo ya venció el último domingo 28 de agosto, según confirma el Twitter de la selección peruana.