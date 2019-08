Ricardo Gareca y los posibles convocados para los amistosos ante Ecuador y Brasil

Ricardo Gareca durante los más de cuatro años que lleva dirigiendo la “bicolor” nunca fue profeta de realizar grandes modificaciones, por ello para enfrentar en setiembre a Ecuador y Brasil no será la excepción, la consigna es potenciar lo estructurado, puliendo detalles de funcionamiento y darle minutos a los jugadores que no gozan de mucha continuidad en sus clubes.



El “Tigre” apostará por el once titular base que se consagró sub campeón de la Copa América. En defensa a pesar que Luis Advíncula y Carlos Zambrano no pudieron debutar con sus equipos se mantendrán en la titularidad. La jerarquía es un detalle que no se negocia y ambos jugadores gozan de buena productividad cuando se enfundan la “bicolor”.

La decisión de Renato Tapia por apostar la continuidad en Europa y jugar cuatro partidos de titular en Feyenoord será premiada por el comando técnico que no lo apartará de seguir mejorando al lado de Yoshimar Yotún que vive su momento más importante en Cruz Azul.



El “10” seguirá siendo Christian Cueva. A pesar que el volante completó dos meses sin jugar un partido tras la Copa América, Ricardo Gareca tiene claro que darle continuidad es una motivación para no ahogarlo en la desesperación.

André Carrillo, Edison Flores y Paolo Guerrero completarán el tridente de atacantes para buscar las dos victorias. El objetivo para el comando técnico es aprovechar los seis partidos que se jugarán antes de las Eliminatorias con el equipo base que se formó en la Copa América.

Alineación:

Gallese, Advíncula, Zambrano, Abram, Trauco, Tapia, Yotún, Flores, Carrillo, Cueva y Guerrero.