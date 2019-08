Selección Peruana: ¿Cuáles serán las sorpresas en la convocatoria de Gareca? Líbero TV te lo cuenta [VIDEO]

El buen ánimo por ver a la Selección Peruana jugar vuelve. A inicios de septiembre, la blanquirroja que dirige Ricardo Gareca tendrá sus primeros amistosos tras el subtítulo de la Copa América. El presente de algunos jugadores y las variantes que está buscando el ‘Tigre’ se verían reflejadas con sorpresas en la nueva convocatoria. Líbero TV te lo cuenta.

La edición de hoy del programa televisivo transmitido a través de Facebook, el tema de la Selección Peruana fue uno de los puntos de conversación en la mesa de conducción que tuvo a Sandro Bazán y Luis Imaña. Quedan casi dos semanas para los juegos ante Ecuador y Brasil (5 y 10 de septiembre), pero todavía no se ha dilucidado a los hombres que serían considerados por Ricardo Gareca.

Para Luis Imaña, serían tres jugadores quienes podrían, por antecedentes, volver a vestir la camiseta bicolor. Pedro Aquino (León de México), Marcos López (San José) y Yordy Reyna (Vancouver Whitecaps), estos de la MLS, serían parte de la nueva nómina. El conductor de Líbero TV añade que, ya recuperado de su lesión, el mediocampista tendría la oportunidad de ser llamado de nuevo.

Sandro Bazán añade que, la visita de Néstor Bonillo también sería un indicio positivo para que la convocatoria se termine concretando. De la misma forma, a su opinión, Gabriel Costa y Carlos Ascues, además de los mencionados por su compañero de turno, también tienen chances de ser las novedades en la fecha FIFA. Precisó que sus clubes recibieron cartas para su llamado.

Aunque, las solicitudes enviadas por la Federación Peruana de Fútbol (FPF) a los distintos clubes no necesariamente asegure un llamado futuro, sino que se asegura al menos la reserva. Recordemos que Carlos Ascues ya ha sido parte del proceso de Ricardo Gareca en el inicio, mientras que Gabriel Costa, tras su nacionalización, está expectante de jugar su primer encuentro con Perú.

A la vez, Paolo Guerrero sigue siendo eje central de las noticias, ahora no por hablada no convocatoria, sino por su participación en el Internacional vs Flamengo por la Copa Libertadores. El delantero se medirá ante su ex, partido que los conductores prevén cerrado, aunque con la balanza algo inclinada para el ‘Colorado’. Luis Imaña resaltó que el ‘Depredador’ llega encendido con los goles.