Selección peruana: Ricardo Gareca y el plan para recuperar a Christian Cueva

Son pocas las veces, contadas con los dedos de una mano, que Christian Alberto Cueva Bravo vulneró el plan de acción delineado por Ricardo Gareca, el adalid de un grupo estructurado a su imagen y semejanza.



Por ende, el blindaje —contra viento y marea— no fue gratuito, no fue un arrobo sentimental, olvídate, “Aladino”, simplemente, respondió con creces a las exigencias del seleccionador, cuando las papas se achicharraban, en las Eliminatorias, en el repechaje, en el Mundial —a pesar de su desgracia contra Dinamarca— y en el inverosímil papel que asumió antes de subir al podio de la Copa América Brasil 2019.

Los problemas personales —algunos provocados por sus propios excesos— no fueron ajenos al jugador, hoy inmerso en un laberinto que puso en discusión su continuidad en el club Santos de Brasil, sea por decisiones del introvertido Jorge Sampaoli, por el bendito cupo para extranjeros o por su singular compromiso profesional.



Pero Gareca volvió a tirar los dados por Cueva, así no haya jugado al menos unos minutos oficiales desde el 7 de julio, el día de la final con Brasil por la Copa América. El seleccionador no entra discusiones cuando se trata de analizar la titularidad de “Aladino”, el hacedor de lo impredecible, la manija del reloj, el “diferente”.

Al contrario, es riguroso, cortante. Entiende que el jugador necesita de enésimas oportunidades, del rodaje que lo muestre, que lo exhiba, que haga dudar al mismísimo Sampaoli. Por el momento, en Santos califican como “un drama” la coyuntura personal del peruano y exigen tratarlo con dignidad, esperarlo un poco más, quizá hasta que recupere su volumen físico y literalmente la “rompa”. Solo así saldará sus cuentas con Gareca.

EL DATO

Christian Cueva lleva diez goles en la selección peruana.