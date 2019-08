André Carrillo y su promesa: “Esta temporada aparecerá una versión diferente de mí”

André Carrillo quiere olvidar todas las críticas que se generaron luego de su fichaje definitivo por el Al-Hiladl del fútbol saudí. El delantero de la Selección Peruana brindó una conferencia de prensa donde se mostró motivado y contento en la previa del inicio de una nueva temporada de la Pro League.

"Estoy emocionado por el comienzo. Los fanáticos me apoyaron y sentí su amor", señaló el delantero de la Selección Peruana ante decenas de periodistas. Por otro lado, y luego de haber sido criticado por su irregularidad en las últimas temporadas, André Carrillo dejó una promesa que dejará contento a Ricardo Gareca.

"Este año aparecerá una versión diferente. Me veré distinto", afirmó Carrillo. El ex Alianza Lima fue blanco de duras críticas luego de su gran Mundial Rusia 2018 y no poder fichar por un club de mayor relevancia.

No obstante, esto no le interesó en lo más mínimo al extremo nacional y terminó fichando de forma definitiva por el Al-Hilal por una cifra millonario. André Carrillo firmó hasta el 2022 y será uno de los jugadores mejores pagados del torneo de aquel país.

Esta decisión no gustó nada en Ricardo Gareca quien le recomendó a ‘La culebra’ buscar un club en Europa. Sin embargo, en la mayoría de sus participaciones con la Selección Peruana André Carrillo ha demostrado ser una pieza importante en el esquema del ‘Tigre’.