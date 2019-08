Yoshimar Yotún sobre Kevin Quevedo: "A mí me gustaría verlo en la Selección Peruana"

Yoshimar Yotún, mediocampista de la Selección Peruana y del Cruz Azul de México, conversó con una radio local y tuvo palabras de elogios para Kevin Quevedo, delantero de Alianza Lima. Además, 'Yoshi' enfatizó que todos los jugadores nacionales tienen la posibilidad de ser convocado.

"Kevin Quevedo es un jugador que está haciendo las cosas bien en Alianza. La gente lo puede pedir y el profesor Gareca ha dicho que las puertas están abiertas para todos. A mí me gustaría verlo en la selección", confesó Yoshimar Yotún.

Recordemos que la Selección Peruana se enfrentará en los Estados Unidos a Ecuador y Brasil por la Fecha FIFA. Los encuentros se jugarán en el mes de septiembre. Por este motivo, más allá que la lista oficial de la blanquirroja se anuncie este viernes, Kevin Quevedo asistió el día de ayer a tramitar su visa de cara a los amistoso.

¡EXCLUSIVO! Kevin Quevedo, Guanfranco Chávez, Patricio Alvarez y Jesús Pretell asistieron esta mañana a la embajada de Estados Unidos para tramitar sus Visas. Este viernes 23 Agosto Ricardo Gareca entrega lista de convocados para amistosos ante Ecuador y Brasil @liberoperu pic.twitter.com/uljn6a1BMg — Diego Sotomayor Soto (@DiegoSotomayor7) 21 de agosto de 2019

¿La revancha de Kevin Quevedo?

Kevin Quevedo no tuvo un buen rendimiento con la Selección Peruana Sub 23 en los Juegos Panamericanos de Lima 2019. La escuadra dirigida por Nolberto Solano no cumplió con las expectativas. Sin embargo, todo haría indicar que Ricardo Gareca le daría una oportunidad en el primer equipo.