'Chemo' del Solar: "Pedro Aquino va a terminar quitándole el puesto a Tapia o Yotún"

Salvo la zaga central, Ricardo Gareca mantiene un once tipo en la Selección Peruana desde hace algunos años. Y en la primera línea de volantes, existen dos jugadores inamovibles salvo lesión: Renato Tapia y Yoshimar Yotún.

Ahora bien, 'Chemo' del Solar cree que hay un jugador con la capacidad de imponerse a dos jugadores titularísimos para Ricardo Gareca como Tapia y Yotún: Pedro Aquino.

Para el DT de la César Vallejo, el volante del León es un futbolista "muy completo" y con condiciones para generar un nuevo once de gala en el camino al Mundial Qatar 2022.

"A mí me gusta más Aquino, me parece que tiene todo para ser titular. Me atrevería a decir que, si se llega a recuperar de su lesión y se pone en forma, va a jugar mucho en las eliminatorias. Tiene la capacidad para dejar fuera a Tapia o a Yotún", sostuvo Del Solar en Fox Sports Radio Perú.

¿En qué basa su argumento el extécnico de la Selección Peruana? En su etapa juntos en Sporting Cristal. 'Chemo' del Solar apenas conocía a Pedro Aquino y pese a tener por delante a jugadores como Cazulo o Ballón, el canterano rimense se impuso en la titularidad a dos futbolista con trayectoria y experiencia en Primera División.

"Con Aquino yo trabajé seis meses en Sporting Cristal el 2017. Es agresivo para marcar, sale con la pelota, te juega con los dos perfiles, le pega al arco, cabecea muy bien. Es un jugador completo, me sorprendió las condiciones que tenía y todavía puede dar más", indicó.

"Ahora ha tenido lo de la lesión pero es muy bueno, creo que cuando se ponga en forma le va a terminar quitando el puesto a alguno de los que está ahí, de todas formas", remató 'Chemo' del Solar.

Pedro Aquino, con muchas posibilidades de volver a la Selección Peruana

Pedro Aquino, que se perdió la Copa América 2019 por una pubalgia, estuvo seis meses fuera de las canchas y recién volvió el pasado fin de semana en el triunfo por 4-3 ante Chivas. El volante, que recibió la visita de Néstor Bonillo en México, puede ser una de las grandes novedades en la nómina de Ricardo Gareca para los amistosos ante Ecuador y Brasil.