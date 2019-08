¡Lo último! Paolo Guerrero no fue convocado por Ricardo Gareca para la Selección Peruana [VIDEO]

No va. Ricardo Gareca anunció la lista de jugadores convocados para los próximos amistosos de la Selección Peruana ante Ecuador y Brasil dejando fuera de esta nómina a Paolo Guerrero. El estratega argentino señaló que fue el propio delantero quien pidió no ser llamado para estos encuentros.

No obstante, a pesar de aclarar que fue Paolo Guerrero quien pidió no ser llamado, el 'Tigre' se mostró algo incómodo por la situación de no poder contar con su capitán: "Cuando uno se autoexcluye en la convocatoria cada uno se tendrá que atener a las consecuencias. Para nosotros la Selección es lo más importante que todo".

Además, Gareca dejó en claro que accedió a este pedido del jugador, mas no del club Internacional que hizo público su pedido de poder contar con Paolo Guerrero para el choque por la semifinal de la Copa Brasil ante Cruzeiro. El 'Depredador se perderá la revancha de la final de la Copa América ante Brasil a jugarse en Estados Unidos.

Ahora que Paolo Guerrero no fue convocado por Ricardo Gareca, el ‘Tigre’ tendrá el duro reto de conformar un equipo que haga daño en ataque sin contar con la presencia del ‘Depredador’. De esta forma, el exjugador de Flamengo podrá enfocarse de lleno en la semifinal de la Copa Brasil para jugar con su club, Inter de Porto Alegre.

Por otro lado, el estratega argentino convocó a Yordy Reyna y Raúl Ruidíaz para tratar de suplir la ausencia de Paolo Guerrero. El delantero del Vancouver Whitecaps siempre ha sido del agrado de Ricardo Gareca y volverá a tener una chance para mostrar sus cualidades en la Selección Peruana.