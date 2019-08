Jefferson Farfán, Miguel Araujo y Andy Polo, las grandes bajas de la Selección Peruana en esta convocatoria

Ricardo Gareca ya tiene definido a sus convocados para los partidos amistosos que disputará la Selección Peruana el 05 y 10 de octubre frente a Ecuador y Brasil respectivamente. Jefferson Farfán será una de las grandes ausencias para esta doble jornada.

Miguel Araujo y Andy Polo son otros de los nombres que no fueron tomados en cuenta para el 'Tigre' Gareca para estos cotejos. En el caso del jugador del Porlnad Timbers, la sorpresa es mayor, ya que se consideraba uno de los nombres fijos en el conjunto nacional.

¿Qué pasa con la 'Foquita' Farfán?

Jeffersón que no tuvo una gran Copa América, ya que no llegó a completar el torneo por una lesión, es otro nombre de 'peso' que no fue tomado en cuenta para el entrenador argentino.

La razón que se consideró para dejar fuera a 'Jefri', sería que el delantero del FC Lokomotiv Moscú, aún no se recupera en su totalidad del desprendimiento de cartílago que sufrió en un entrenamiento con la ' bicolor' cuando esta disputaba el torneo continental.

Benavente vuelve a quedar fuera

Con la incorporación de Cristian Benavente al Nantes, equipo que milita en la Ligue 1, mucho se especulaba con su convocatoria para estos amistosos, Lamentablemente para el 'Chaval' volvió a quedar fuera para, algo que podría cambiar para los encuentros de octubre ante Uruguay.

Recordemos que 'Bena' aún no ha hecho su gran debut con el equipo francés, pero esto sería cuestión de tiempo, ya que llegó como uno de los grandes fichajes de la temporada.

LISTA DE CONVOCADOS PARA LOS AMISTOSOS ANTE ECUADOR Y BRASIL

1. Pedro Gallese

2. Patricio Álvarez

3. Carlos Cáceda

4. Luis Advíncula

5. Aldo Corzo

6. Anderson Santamaría

7. Marcos López

8. Carlos Zambrano

9. Luis Abram

10. Alexander Callens

11. Miguel Trauco

12. Renato Tapia

13. Pedro Aquino

14. Carlos Ascues

15. Christian Cueva

16. Yoshimar Yotún

17. Josepmir Ballón

18. Christofer Gonzáles

19. André Carrillo

20. Kevin Quevedo

21. Gabriel Costa

22. Edison Flores

23. Yordy Reyna

24. Raúl Ruidíaz