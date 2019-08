¡La Selección Peruana lo motiva! Raúl Ruidíaz anotó gol con Seattle Sounders en MLS [VIDEO]

La Selección Peruana lo motiva, lo potencia. Raúl Ruidíaz estrenó una nueva convocatoria con el equipo de todos con su segundo gol consecutivo con el Seattle Sounders en la MLS.

Tras anotarle el pasado fin de semana a Los Angeles Galaxy, Raúl Ruidíaz apareció a la vuelta del descanso para aumentar la cuenta del Seattle Sounders en la casa del Portland Timbers.

En el minuto 46, Raúl Ruidíaz habilitó a Jordan Morris por izquierdo, el extremo llegó hasta la línea de fondo y sacó el pase hacia atrás para que el peruano define en las orillas del área chica.

Raúl Ruidíaz llegó a las 10 anotaciones con el Seattle Sounders en la presente temporada de la MLS y, sobretodo, es un gol clave para las aspiraciones de su club.

El delantero de 29 años quedó a tres goles de su mejor récord goleador en la MLS. En su primera temporada con el Seattle Sounders, Ruidíaz se destapó con 13 tantos en 16 juegos con el club norteamericano.

Sin Paolo Guerrero ni Jefferson Farfán, la 'Pulga' es la primera opción de ser el "9" en los próximos amistosos de la Selección Peruana. El delantero del Seattle Sounders no anota un gol con el equipo de todos desde marzo de 2018 en el triunfo por 3-1 ante Islandia, en un amistoso previo al Mundial Rusia 2018.

Wow. That was quick. 😲@SoundersFC double their lead early in the second half!#PORvSEA // Heineken #RivalryWeek pic.twitter.com/2rUoCHwE9N