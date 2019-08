Gabriel Costa tras su convocatoria: “Era mi sueño jugar por la Selección Peruana” [VIDEO]

Ricardo Gareca dejó una gran sorpresa en su última convocatoria para los amistosos ante Ecuador y Brasil al llamar al uruguayo nacionalizado peruano, Gabriel Costa. El actual futbolista de Colo Colo empezó a ser considerado por el ‘Tigre’ luego de su gran 2018 donde salió campeón con Sporting Cristal de la mano de Mario Salas.

Por ello, Fox Sports Radio Perú se comunicó con el nuevo jugador de la Selección Peruana el cual expresó su felicidad plena por ser llamado al cuadro nacional: “Justo estaba saliendo de entrenar y mi señora me llama feliz diciendo que estoy convocado. Es una alegría enorme, no la venía venir, pero se dio y lo bueno que ahora me agarró antes de un partido y contento por la situación".

Además, Gabi Costa expresó que es un sueño hecho realidad jugar por Perú al tener un hijo que nació en nuestras tierras: "Era mi sueño estar en la selección, porque en un futuro le comentaré a mi hijo y será un privilegio enorme. De verdad estoy muy feliz, canté el himno un ratito con mi chiquito".

Por otro lado, el ex Sporting Cristal indicó que sus ex compañeros del cuadro celeste se comunicaron con él para felicitarlo por su llamado a la Selección Peruana: "me llamaron para felicitarme, yo sigo todos los partidos, me mensajeo mucho con Calcaterra y Cazulo. Estoy feliz de verlos a ellos y contento por eso".

Ya para finalizar, el nuevo seleccionado nacional afirmó que está contento por volverse a encontrar con varios jugadores con los que compartió vestuario durante su paso por Alianza Lima y Sporting Cristal. Por ejemplo: Christian Cueva, de quien alabó su juego, y Marcos López.

"Contento porque me encontraré con varios con los que jugué antes. Estaré nuevamente con Cueva, Marcos López y Josepmir Ballón. De verdad, que Christian es un crack, le va bien en la selección y para mí es uno de los mejores del Perú y será especial encontrarme con él", indicó Gabriel Costa.