Juan Carlos Oblitas: “Paolo se excluyó media hora antes de la conferencia… es un error, no indisciplina” [VIDEO]

La situación de Paolo Guerrero a tomado protagonismo en los últimos días, luego de que finalmente su presencia en los próximos amistosos de la Selección Peruana fuera descartada. El Gerente Deportivo de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), Juan Carlos Oblitas, habló sobre el tema, dando detalles que no se conocían claramente respecto a la exclusión del goleador.

“Media hora antes de la conferencia de prensa para anunciar la convocatoria, Paolo Guerrero se comunicó con Ricardo Gareca para revelar su posición”, explicó el ‘Ciego’ en una entrevista para RPP Deportes. Recordemos que el Inter de Porto Alegre, club donde milita el delantero, había solicitado que no sea considerado para esta fecha FIFA, algo que finalmente sucedió.

Aunque, claro, la situación no ha dejado los mejores términos. “Si tu no quieres venir, te estás autoexcluyendo, y será tomado de esa manera, le explicaron. Estaba llamado muchos días antes. Se envía cartas a todos los clubes con anticipación”, añadió Juan Carlos Oblitas. De la misma forma, dijo que esta situación no es considerada una indisciplina, comparándola con otro caso.

“Claudio Pizarro no estaba llamado a la Selección Peruana. Había una cierta idea al respecto, pero antes, Claudio dijo que no era el momento indicado para hacer eso. En caso específico de Paolo, estaba llamado”, señaló el gerente deportivo. “No es una falta grave ni indisciplina, pero es un error. Error del momento. Llegado el momento veremos qué sucede”, expresó.

“El Inter lo ha manejado de tal manera que Paolo ha sentido que esta es la decisión correcta que tuvo que tomar y a nosotros nos parece lo contrario. De acá en más, el cuerpo técnico tiene toda la facultad para llamar o desconvocar a un jugador. Cuando tomas una decisión como esta, hay que esperar un tiempo para ver si fue la decisión correcta o no”, también dijo en la entrevista.

Finalmente, Juan Carlos Oblitas reveló que se había comunicado con algunos clubes que también pedían no convocar a sus jugadores, pero fue claro. “No se podía ceder a jugadores cuando los clubes pidan. Hubo pedidos de Vélez y León, que nos pedían que no los convoquemos. La política nuestra es no ingresar en ese terreno, no se puede hacer nada cuando un jugador es llamado”, sentenció.