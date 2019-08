Sigue haciendo historia: El nuevo récord de Raúl Ruidíaz con el Seattle Sounders [FOTO]

Cuando Raúl Ruidíaz dejó el Monarcas Morelia de México para fichar por el Seattle Sounders de la MLS, el delantero peruano fue duramente criticado al considerar su llegada al fútbol norteamericano como un retroceso. Y es que su nivel mostrado en la Liga MX auguraba un traspaso a un club de mayor relevancia.

No obstante, Raúl Ruidíaz parecer haber encontrado su lugar en el mundo tras fichar por el Seattle Sounders y en poco tiempo ya se metió en la historia grande de este club. Así lo demostró el último fin de semana donde convirtió un nuevo tanto en la victoria de su equipo ante el Portland Timbers por 2-1.

Con esta anotación, Raúl Ruidíaz se convirtió en el primer delantero del Seattle Sounders en convertir 20 goles en solo 30 partidos jugados con este club, superando de esta manera al nigeriano Obafemi Martins que llegó a esta cantidad de anotaciones en 42 encuentros disputados.

Una nueva marca para el delantero nacional que también logró en la historia grande del Monarcas Morelia al convertir los goles clave que le permitieron al cuadro de Morelos salvarse del descenso y continuar en la Liga MX.

Otra de las razones por las que el ex Universitario en ocasiones es criticado por los hinchas nacionales es por su poca producción goleadora al momento de jugar por la Selección Peruana. Si bien es cierto, el cuadro de Ricardo Gareca practica un fútbol que no aprovecha las cualidades de Raúl Ruidíaz, el delantero del Seattle no ha respondido como habitualmente lo hace en su club.

Esta próxima fecha FIFA donde la Selección Peruana jugará ante Ecuador y Brasil en Estados Unidos, podría ser una oportunidad de oro para Ruidíaz por la no presencia de Paolo Guerrero quien pidió expresamente no ser convocado.

