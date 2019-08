Paolo Guerrero se sorprendió por estas palabras de Ricardo Gareca y Juan Carlos Oblitas

Jamás imaginó que un pedido de liberación -luego de darse integró en cada partido que le tocó disputar con la Bicolor- se convertiría en un todo un dilema. Paolo Guerrero se sorprendió con las declaraciones de Ricardo Gareca y Juan Carlos Oblitas, pero asume que su decisión fue por un reto personal, que lo ilusiona a ganar un título -a sus 35 años- en Brasil.



“PG9” afirmó que su deseo es jugar siempre por la “sele”, por Perú, pero quiso devolver el respaldo del Inter -tras su suspensión-, jugando el próximo 4 de setiembre ante Cruzeiro.

“Pedí que me liberaran porque estamos pasando por cosas importantes en Inter. Siempre quiero jugar y ganar por mi país, pero por lo que hizo mi equipo pedí no se ser convocado”, dijo.

Desde la Videna existe una posición clara de apoyar la decisión de un futbolista, pero solo el futuro determinará si fue la correcta de cara a los próximos amistosos que se vienen hasta finalizar el año.



“Llegado el momento veremos qué sucede. Cuando tomas una decisión como esta, hay que esperar un tiempo para ver si fue la decisión correcta o no. De eso se va a dar cuenta Paolo más adelante. No creo que sea una falta grave, me parece que es un error”, sostuvo el director deportivo, Juan Carlos Oblitas en RPP.

Esa frase y la palabra “autoexclusión” que empleó Gareca sorprendieron a Paolo. Pero lo que sí le molestó es la posición de un grupo de periodistas que lo atacó y criticó duramente por pedir que lo dejen jugar por su club. El capitán merece respeto y el hincha lo apoya.

Ricardo Gareca: Cuando uno se autoexcluye en la convocatoria...se tendrá que atener a las consecuencias.

Juan Carlos Oblitas: Me parece que es un error de Paolo Guerero (su ausencia) más no una indisciplina de su parte.

Paolo Guerrero lleva 39 goles con la selección peruana.