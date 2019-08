Kevin Quevedo se ilusionó con primer entrenamiento y agradeció a Ricardo Gareca

Cumplió el sueño que anhelaba desde niño, cuando jugaba a imitar a los futbolistas de la selección. Kevin Quevedo se entrenó ayer en la Videna y espera enfrentar a Neymar en el amistoso del 10 de setiembre ante Brasil.



El extremo de Alianza Lima alimentó su ilusión desde que se puso la ropa de entrenamiento de la Bicolor y confesó que el entrenador Ricardo Gareca lo felicitó por los frutos de su rendimiento con la camiseta blanquiazul.

“Vi al profesor (Gareca) y me felicitó. Hubo mucha chacota por el hat-trick que marqué (con gol de chalaca al Cantolao) y me felicitó; por ello tengo que seguir trabajando para ganarme un espacio en las decisiones que pueda tener más adelante”, confesó.



Por otro lado, Quevedo tiene confianza de cumplir un objetivo de jugar ante Brasil y enfrentar a Neymar, a quien considera su ídolo, pero sería algo mejor ganarle con la camiseta de la selección. “Mi ídolo es Neymar, lo sigo mucho. Espero enfrentarlo en el amistoso. Me gusta la ‘conchudez’ que tiene para jugar y trato de imitar algunas de sus jugadas”, terminó un contento Quevedo, quien se proyecta a ser titular en la Bicolor.

Finalmente, acerca de las tratativas acerca de su renovación con Alianza Lima, el jugador decidió mantenerse al margen. "No hablo de eso para nada", detalló. Las próximas semanas serán vitales para conocer si Kevin se queda en La Victoria.

EL DATO

Kevin Quevedo lleva marcados 14 goles en 19 partidos con Alianza Lima.