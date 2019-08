Aldo Corzo sobre Paolo Guerrero: “Hay jugadores que pueden reemplazarlo”

Paolo Guerrero ha estado en boca de todos en las últimas semanas, esto luego de que no fuera parte de la nómina de convocados de Ricardo Gareca para los amistosos de la Selección Peruana en Estados Unidos. El ‘Depredador’ pidió que no lo llamen para poder disputar partidos importantes con su club, el Inter de Porto Alegre.

Esta situación puso en ‘jaque’ a la peruana, pues por un lado, se supo desde Perú que sí iba a ser convocado, pues la Federación Peruana de Fútbol tiene toda la potestad de convocar a futbolistas que hacen carrera afuera, esto para las fechas FIFA, mismas que se disputarán ante Brasil y Ecuador.

Sin embargo, la lista de convocados ya salió, y el nombre de Paolo Guerrero no estuvo presente, esto porque el futbolista llamó al profesor Ricardo Gareca para pedirle su comprensión sobre el mencionado tema y que lo deje en libertad para poder disputar los partidos con el ‘Inter’.

Gareca lo hizo, no lo llamó, sin embargo él y Juan Carlos Oblitas mostraron su incomodidad por la situación, pues a pesar de que no es considerado como indisciplina, los directivos de Perú, no están contentos con la decisión de Guerrero.

Sus compañeros también opinaron sobre la ausencia del ‘Depredador’. Uno de ellos fue Aldo Corzo, quien en conversación con RPP se animó a dar su punto de vista sobre lo que sucederá con Paolo. "De hecho, Paolo Guerrero es un gran jugador y es muy importante para nosotros. Sin embargo, este grupo ha sabido sacar todo adelante más allá de los inconvenientes que existen. Se le va a extrañar, pero en la Selección Peruana hay muchos jugadores que pueden reemplazarlo bien. Nos toca enfrentarnos con selecciones duras pero vamos a salir adelante", expresó.

Aldo Corzo habló sobre Kevin Quevedo

Por otro lado, el futbolista de la Selección Peruana, opinó sobre el momento que vive su joven compañero y también convocado a los amistosos, Kevin Quevedo: "Kevin es un gran jugador y viene haciendo bien las cosas. Que un futbolista joven con esas ganas y espíritu de salir adelante esté acá le hace bien a la Selección Peruana. Lo veo con mucho futuro, él tiene talento y ya todo depende de él mismo".