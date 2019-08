Juan Carlos Oblitas volvió a referirse sobre el caso Paolo Guerrero: “No cambio lo que dije”

Paolo Guerrero tendrá un partido difícil este miércoles contra Flamengo por el choque de vuelta de cuartos de final de la Copa Libertadores 2019. Sin embargo, su nombre sigue en el ojo de la tormenta en el país. Y es que su no convocatoria ha desatado una lluvia de críticas y Juan Carlos Oblitas volvió a referirse sobre el tema.

Y es que el gerente deportivo de la FPF habló sobre la ausencia del capitán de la Selección Peruana en la próxima fecha FIFA hace unos días y reveló que el ‘Depredador’ se excluyó del conjunto nacional media hora antes de la conferencia de Ricardo Gareca, pero hoy lo crítico otra vez.

Declaraciones de J. C. Oblitas

“Las declaraciones de Guerrero no me generaron nada. Yo no cambio nada de lo que dije. Hablé con Gareca y hoy lo más importante es el equipo. Doy por cerrado el tema Paolo Guerrero”, manifestó el directivo de la Federación Peruana de Fútbol en Radio Fiesta.

“Como técnico de la selección nunca di permiso a un jugador. Se sabe perfectamente cómo son los calendarios de los futbolistas nacionales", agregó Oblitas al programa “Las Voces del Fútbol”.

Del mismo modo, se expresó sobre la situación actual de la FPF: "Este ha sido un año fui difícil para la Federación en lo económico. Se dio por truncado el trabajo de menores. Yo no tengo injerencia en el tema financiero, pero por lo que converso, la situación es muy complicada".

Conferencia de Paolo Guerrero

Guerrero ofreció una rueda de prensa en la previa del partido con su ex equipo en Porto Alegre y dio su postura sobre su supuesto pedido al entrenador argentino. Pero, al parecer estas declaraciones no le han caído nada bien al popular ‘Ciego’, quien señaló que no cambia de postura y así lo reafirmó en una entrevista.

“Mi prioridad es matar por mi selección. Pero en este caso necesitaba jugar con Inter por todo lo que hicieron por mí, por lo que me apoyaron. Tengo que ser agradecido con la vida. No sé si tendré otra oportunidad como ésta a mis 35 años”, dijo el ‘Depredador’.