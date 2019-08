Juan Reynoso: "Aplaudo la decisión de Gareca y la transparencia de Paolo Guerrero"

El tema Paolo Guerrero y su autoexclusión de la Selección Peruana sigue dando que hablar. Desde México, el flamante técnico del Puebla, Juan Reynoso, emitió una opinión mesurada que sorprende.

"Aplaudo la decisión de Gareca y la transparencia de Guerrero para pedir las cosas como son. Paolo no está matando a nadie, hoy por hoy el momento de su club es más importante, Señaló Reynoso al programa radial Las Voces del Fútbol.

El exentrenador de Universitario, Sporting Cristal, Melgar y Real Garcilaso también se refirió a la posibilidad de dirigir a la Selección Peruana en el futuro. Como se recuerda, durante su presentación en Puebla dijo que ponerse el buzo de la Blanquirroja es su sueño.

"Para estar en la Selección hay que estar respaldado con logros. Si queremos que estén los mejores dentro del campo también tienen que estar los mejores afuera. Gareca todavía tiene mucho tiempo para estar en la Selección Peruana. Si cuando su tiempo termina yo estoy disponible, veremos", afirmó.

Por su parte, el Director Deportivo de la Federación Peruana de Fútbol, Juan Carlos Oblitas, manifestó que por el momento es imposible pensar en Juan Reynoso como alternativa para dirigir al equipo de todos.

"Yo he conversado con Juan Reynoso en otro tiempo, pero en este momento no hay lugar para que pueda entrar en la Federación Peruana de Fútbol, no obstante, para nadie es un secreto que es el mejor o de los mejores técnicos peruanos".