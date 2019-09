Oswaldo ‘Cachito’ Ramírez: "Esos goles cambiaron mi vida para siempre” [ENTREVISTA]

Hoy se cumple medio siglo de la mayor hazaña de la selección peruana gracias a Oswaldo ‘Cachito’ Ramírez. LÍBERO lo contactó y recordó todo lo que se vivió en La Bombonera en 1969.

- ¿Cuánto cambió su vida después del partido ante Argentina?

Mucho. Tengo 72 años y esos momentos nunca se olvidarán. Esos goles ante Argentina cambiaron mi vida para siempre. Es más, yo nací dos veces en la vida: una el 28 de marzo de 1947 en el Callao, la otra el 31 de agosto del 69 en La Bombonera

- ¿Qué cosas cambió, por ejemplo?

Las veces que viajaba a Argentina me saludaban y me mostraban un respeto inimaginable. Parecía que era futbolista argentino y que había un campeonato del mundo.

- ¿Utilizó alguna cábala previo al compromiso?

Nunca lo hice. Respeto a los que tienen una en especial, pero considero que eso no sirve. Cuando saltas a la cancha te olvidas de todo, más aún si llevas en el pecho la Blanquirroja.

- ¿Para usted el resultado histórico (2-2) con los ‘albicelestes’ fue injusto?

Sí. Si hubiéramos ganado por más de seis goles, no hubiera sido una sorpresa porque creamos muchas ocasiones y fallamos. Cuando me reúno con mis amigos y compañeros lo hablamos y todos coincidimos.

- ¿Qué sacrificios hizo para formar parte de la selección?

La familia. Nosotros nos preparamos seis meses antes de ese duelo y obviamente solo podíamos tener contacto con nuestros familiares cada 15 o 20 días. Justo en ese año (1969} nació mi primer hijo y no estuve mucho tiempo con mi esposa.

- ¿Qué pasaba por su cabeza cuando recibía insultos de los argentinos?

Nada. Todos estábamos preparados. Teníamos un psicólogo en la selección y que nos hablaba. Con decirle que no recuerdo que nos decían.

- ¿Si volviera a nacer cambiaría algo en su vida?

Nada. Todo hasta ahora es incréible. Mi familia, la selección y mi presente. Por las calles en Lima también me recuerdan, me saludan, se toman foto conmigo, incluso niños y jóvenes que no vieron el partido.

- ¿Cuál es el mensaje que le daría a la actual selección que afrontará amistosos en Estados Unidos?

Que estén unidos pase lo que pase. Siempre habrán críticas pero que recuerden clasificaron al mundial cuando nadíe lo creía. Sean solidarios, se apoyen. El cariño del pueblo siempre lo van a tener.