Gabriel Costa: "Sporting Cristal y Colo Colo son los equipos más grandes"

Ricardo Gareca hizo pública la lista de jugadores convocados para los próximos amistosos de la Selección Peruana, siendo dicha nómina, una sorpresa para varios fanáticos e incluso para los propios futbolistas, que desde hace algún tiempo esperaban por una oportunidad con la ‘Bicolor’. Este es el caso de Gabriel Costa, el uruguayo-peruano que fue llamado por el ‘Tigre’ para vestir los colores patrios frente a Ecuador y Brasil en choques de fecha FIFA.

El ex delantero de Sporting Cristal, en donde además se consagró junto a Emanuel Herrera como los goleadores del torneo, el futbolista de 29 años, hizo una confesión que seguramente gustará a muchos peruanos, pero que por otro lado, podrían incomodar a un sector de nuestro espacio futbolero.

De este modo y refiriéndose al cuadro ‘Rimense’ y a Colo Colo, Gabriel Costa dijo: “Ambos son los equipos más grandes a los que es difícil llegar y destacar, son dos clubes con historia y que tienen una importancia en sus países. Siento que en Colo-Colo me he ido adaptando de la mejor manera y de a poco estaré al ritmo necesario para rendir”, expresó.

Por otro lado, cabe señalar que el futbolista que también tuvo su paso por Alianza Lima en el 2014, se refirió al buen momento que atraviesa en el Colo Colo: "Estoy muy contento en el equipo más grande de Chile, por lo que de otra forma no podría estar. Me he sentido cómodo. Al principio si bien me costó un poquito con el tema de la adaptación de a poco se me han ido dando las cosas y he ido en alza".

Es importante recordar que Gabriel Costa integra la lista de 24 convocados a los amistosos de la Selección Peruana ante Ecuador y Brasil por fecha FIFA, partidos que se jugarán en Estados Unidos el próximo 5 y 10 de septiembre.

A continuación te presentamos la lista completa de los convocados por Ricardo Gareca para los amistosos de la Selección Peruana: Pedro Gallese, Patricio Álvarez, Carlos Cáceda, Luis Advíncula, Aldo Corzo, Carlos Zambrano, Luis Abram, Anderson Santamaría, Alexander Callens, Miguel Trauco, Marcos López, Renato Tapia, Carlos Ascues, Pedro Aquino, Josepmir Ballón, Christian Cueva, Yoshimar Yotún, Christofer Gonzales, André Carrillo, Kevin Quevedo, Edison Flores, Gabriel Costa, Raúl Ruidíaz, Yordy Reyna.