Juan Carlos Oblitas no descartó postular a la presidencia de la FPF

A meses de las nuevas elecciones en la FPF, Juan Carlos Oblitas deslizó la posibilidad de comandar el sillón presidencial que hoy ocupa Agustín Lozano. Ahora bien, la gran pregunta es si el actual Gerente Deportivo tiene intenciones de postular a la presidencia de la Federación Peruana de Fútbol.

"Sobre si deseo postular a la presidencia de la FPF, siempre voy a responder que primero quiero ver cómo quedan los nuevos Estatutos, para saber si me puedo presentar o no. He visto algunos puntos de ese documento que no me permitirían ser parte de una elección, lo cual me pareció muy extraño", sostuvo Oblitas en una entrevista con El Comercio.

En esa misma línea, el gerente deportivo de la FPF aseguró que si existe una lista de consenso entre dirigentes que quieran hacer un cambio en el fútbol peruano está dispuesto a postular a la presidencia.

"A Edwin Oviedo le dije que en una próxima elección lo que debería darse es solo una lista de consenso, una lista que represente a todo el fútbol peruano y que entre gente que desee hacer cambios".

Juan Carlos Oblitas no fue ajeno al Preolímpico de Colombia y defendió a Nolberto Solano, el técnico que tiene más posibilidades de dirigir a la Selección Peruana Sub-23.

"Es muy probable que él sea el técnico. Aquí muchas veces somos injustos y no analizamos que este torneo de los Panamericanos tuvo muy poca preparación y no fue la más adecuada para presentar a un equipo de la mejor manera", afirmó el directivo.

"Si vamos a ir al Preolímpico de enero 2020, ya nos sentaremos con Agustín Lozano para hablar de esto luego de los partidos amistosos", agregó Oblitas, que negó que le haya ofrecido el cargo a Roberto Palacios.

Juan Carlos Oblitas y su larga trayectoria ligada a la Videna

Antes de ocupar la Gerencia Deportiva de la FPF, Juan Carlos Oblitas fue internacional con Perú entre 1973 y 1985. Posteriormente, El Ciego asumió el cargo de seleccionador entre 1996 y 1999. Casi dos décadas después, Edwin Oviedo le dio la oportunidad de ser gerente deportivo desde enero de 2015 hasta la fecha.