The Best 2019 anunció terna final al mejor entrenador del año

La FIFA dio a conocer hoy la terna finalista para el "Mejor entrenador del año" donde se encuentra en el podio los técnicos Pep Guardiola, Jürgen Klopp y Mauricio Pochettino. El seleccionador de Perú, Ricardo Gareca estuvo entre los nominados.

El 'Tigre' fue considerado, por el máximo ente del fútbol, tras haber quedado sub campeón con la 'Bicolor' en la Copa América Brasil 2019. La 'Blanquirroja' realizó un excelente papel en el certamen eliminando a Uruguay y Chile en cuartos de final y semifinal respectivamente.

Tite, DT del 'Scratch', también fue nominado al igual que Fernando Santos (campeón con Portugal de la Eurocopa y Liga de las Naciones), Erik Ten Hag (llevó a Ajax a semifinales de la Champions League), Marcelo Gallardo (multicampeón de la Copa Libertadores con River Plate), Djamel Belmadi (el nivel de Argelia mejoró considerablemente) y Didier Deschamps (campeón del Mundo en Rusia 2018 con Francia).

Las votaciones, así como el análisis enviado por los expertos de FIFA, determinaron que Mauricio Pochettino (sub campeón de la Champions League con Tottenham), Josep Guardiola (campeón de la Premier League con Manchester City) y Jurgen Klopp (campeón de la Champions League con Liverpool) son los mejores entrenadores del mundo y pelearán por obtener el máximo galardón.

El Estadio San Siro de Milán fue testigo de la elección de los finalistas del premio que se entregará el próximo 23 de septiembre por FIFA a través de la ceremonia que ha sido denominada "THE BEST FIFA FOOTBALL AWARDS". Las categorías son: el mejor gol del año, la mejor arquera y el mejor arquero, el mejor técnico femenino y masculino, el premio a la mejor afición y al mejor jugador.

PREVIA

Ricardo Gareca, técnico de la selección peruana, se encuentra en la lista de los 9 nominados para la categoría "Mejor Entrenador del Año" en los premios The Best 2019, y este lunes 2 de septiembre, desde las 5.00 a.m. (hora peruana), la FIFA dará a conocer si el "Tigre" quedó entre los tres finalistas para llevarse el galardón.

La clasificación al último Mundial de Rusia 2018 -tras 36 años- y el segundo lugar en la Copa América de Brasil 2019 fueron motivos suficientes para que la FIFA considere a Ricardo Gareca en la nominación al premio "Mejor Entrenador del Año" del The Best 2019.

Como se recuerda, la elección de los resultados finales se hicieron por votación vía online a través de los sitios webs designados por la FIFA. Ricardo Gareca disputa el premio The Best 2019 junto a otros técnicos de alto prestigio internacional como Marcelo Gallardo (River Plate), Pep Guardiola (Manchester City), Jürgen Klopp (Liverpool), Tité (Brasil), Didier Deschamps (Francia), Fernando Santos (Portugal), Erik Ten Hag (Ajax) y Djamel Belmadi (Argelia).

Además de Ricardo Gareca, la FIFA también hará oficial el anuncio a los tres finalistas al "Mejor Futbolista del Año 2019". Luka Modric, ganador de la pasada edición, no fue nominado en esta ocasión.

Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappe´, Frenkie de Jong, Matthijs de Ligt, Eden Hazard, Harry Kane, Sadio Mané, Mohamed Salah y Virgil van Dijk.

Premios The Best al Jugador y Jugadora de la FIFA, y a los Entrenadores de Fútbol Masculino y Femenino: Los ganadores respectivos de la votación a cargo de los capitanes y seleccionadores de los equipos nacionales, los aficionados y los periodistas se anunciarán durante la ceremonia de los The Best FIFA Football Awards, que tendrá lugar en el Teatro alla Scala de Milán el lunes 23 de septiembre.

Ricardo Gareca y sus rivales en los premios FIFA The Best 2019

Marcelo Gallardo (River Plate), Pep Guardiola (Manchester City), Jürgen Klopp (Liverpool), Tité (Brasil), Didier Deschamps (Francia), Fernando Santos (Portugal), Erik Ten Hag (Ajax) y Djamel Belmadi (Argelia).

