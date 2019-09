Christian Cueva expresó sus disculpas tras haber orinado en vía pública [VIDEO]

El volante de la selección peruana, Christian Cueva, se disculpó por haber orinado en plena vía pública tras haber asistido a una reunión. 'Aladino' indicó que ha meditado al respecto y refirió que no volverá a ocurrir tras conversar con miembros de su familia y Ricardo Gareca.

"Los temas extrafutbolísticos ya está resuelto, conversado. No solamente con el profesor sino con la familia. Ahora uno mismo, darse cuenta de las cosas que uno tiene que mejorar, madurar y después pienso que todos en esta vida tienen errores", indicó Cueva a ATV.

"No hablé en su momento porque primero quise meditar y conversar con las personas adecuadas. Y ahora solamente pedir disculpas por la situación que pasé, incómoda para muchos, pero si realmente lo que no me gusta la mala intención de algunos comentaristas, periodistas", agregó.

Y es que al futbolista de Santos FC no le gustó para nada el haber sido duramente criticado por parte de un sector de la prensa. "Sin generalizar, pero eso es lo que nunca me ha gustado. Siempre lo he tomado de quien viene, pero en algún momento me los voy a cruzar y les voy a decir las cosas, con todo respeto, frente a frente", detalló.

Cueva afirmó su compromiso por enmendar sus errores, principalmente, por los niños que lo ven como ejemplo. "Reitero mis disculpas, sobre todo a los niños, sé que nosotros somos una imagen de ellos, lo que nosotros en algún momento quisimos ser, pienso que es un respeto hacia ellos. Tengo hijos y no quiero que esto suceda nuevamente", declaró.

"Me pasé un poco de tragos, pero fue en un momento libre donde quizás pude haber manejado mejor la situación. Esto es una experiencia y lo voy a asumir como hombre que soy", finiquitó.