¿Por qué Ricardo Gareca no es finalista al premio The Best FIFA?

Ricardo Gareca no logró clasificar a la final de los premios The Best de la FIFA en la categoría entrenador masculino. El "Tigre fue superado por Pep Guardiola, Jurgen Klopp y Mauricio Pochettino.

El técnico de la Selección Peruana había sido nominado en una lista de 10 candidatos donde también figuran Marcelo Gallardo, Tité, Didier Deschamps, entre otros, debido a sus respectivos logros durante el periodo comprendido entre los días 16 de julio de 2018 y 19 de julio de 2019.

Según la FIFA, Gareca estuvo en la nominación porque fue subcampeón de la Copa América 2019 con Perú, siendo el mejor resultado de la Blanquirroja en la competición continental desde 1975, además de obtener triunfos sensacionales en la Copa América contra Bolivia y Chile.

Para la elección de los finalistas votaron aficionados, periodistas, seleccionadores nacionales y capitanes de las selecciones nacionales, y los votos de cada una de esas cuatro categorías tuvo el mismo peso en el resultado.

El "Tigre" no pudo sumar la cantidad de votos necesarios para estar en la final. Además, la ausencia de títulos le podría haber jugado en contra en comparación con Guardiola, Klopp y Pochettino, quienes han conquistado Europa con sus respectivos clubes.

CONOCE LOS LOGROS DE LOS FINALISTAS

Pep Guardiola (Manchester City)

Ganó el triplete nacional de Premier League, Copa de la Liga y Copa de Inglaterra

Fue el primer entrenador en conseguir esa gesta

Alcanzó los cuartos de final de la Liga de Campeones de la UEFA

Jurgen Klopp (Liverpool)

Ganó la Liga de Campeones de la UEFA

Su equipo fue segundo de la Premier League, con nada menos que 97 puntos

Registró una sola derrota en toda la temporada liguera

Mauricio Pochettino (Tottenham)

Condujo al equipo a su primera final de la Liga de Campeones de la UEFA

Terminó cuarto de la Premier League

Alcanzó las semifinales de la Copa de la Liga

Los nombres del entrenador ganador se hará público en la ceremonia de los The Best FIFA Football Awards, que se celebrará el 23 de septiembre, también en Milán. ¿Quién será el elegido?