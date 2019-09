Christian Cueva reveló conversación con Ricardo Gareca tras escándalo [VIDEO]

El volante de la selección peruana, Christian Cueva, se animó a revelar el gran lazo de amistad que lo une al técnico de la 'Bicolor', Ricardo Gareca. 'Aladino' no dudó en señalar que el 'Tigre' es su padre futbolístico y que su confianza ha sido importante para recuperar su nivel.

"Sí, mucho (revelando que le había llamado la atención por sus últimos comportamientos en la vía pública). Ya lo he dicho, es un padre para mí. Está con todo el derecho de decirme las cosas buenas y las que no son, también", declaró el futbolista de Santos FC a través de Movistar Deportes.

"Vergüenza no puedo tener de decir que es un padre para mí. Futbolísticamente pienso que le gusté desde el principio, apostó por mí, pero cuando yo llegué a la selección por primera vez, él me vio mi tema personal. Parte importante de un ser humano es eso, realmente es un padre para mí y lo voy a decir ante cámaras y ante quien sea", agregó.

Cueva indicó que hace caso omiso a las críticas entorno a su convocatoria. Sucede que en reiteradas ocasiones, el ex futbolista de Krasnodar, Sao Paulo, Toluca, Alianza Lima, Unión Española, Universidad San Martín, no pasaba por un buen momento, pero aún así fue llamado a vestir los colores de la 'Blanquirroja'.

"El hecho que haya ese lazo entre el profesor y yo no quiere decir él haga el llamado por un tema de afecto o cariño. Quiero aclarar eso. Se comenta y se dice todo. Tengo hermanos que me cuentan, pero les digo que no me digan nada, déjalo ahí", finiquitó.

La selección peruana se enfrentará este próximo jueves 5 de setiembre ante su similar de Ecuador en un amistoso internacional, en Estados Unidos, por la fecha doble FIFA. Cerrará la programación ante Brasil el próximo martes de 10 de setiembre.