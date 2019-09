Líbero TV: Christian Cueva o Gabriel Costa: ¿Quién debe ser el 10 de la selección peruana?

La selección peruana afrontará este 5 de septiembre su primer amistoso FIFA ante Ecuador y Ricardo Gareca tiene que armar un once sin Paolo Guerrero y elegir entre Christian Cueva y Gabriel Costa para el conductor de la bicolor.

En Líbero TV, se plantearon dos temas. Uno de ellos fue: Christian Cueva o Gabriel Costa: ¿quién debe ser el 10 de la bicolor?

Christian Cueva y el poco ritmo

Cueva no tiene continuidad en el Santos de Brasil. Incluso, Jorge Sampaoli ya le informó que no contará con él por el cupo de extranjero y porqué considera que no tiene nivel por ahora.

Sin embargo, en la selección, siempre ha rendido y por ello Ricardo Gareca decidió llamarlo para los amistosos ante Ecuador y Brasil.

Buen momento del "Gaby"

De otro lado, Gabriel Costa, uruguayo nacionalizado peruano, tiene un mejor momento que Cueva. El ex Sporting Cristal suma minutos en el Colo Colo dirigido por Mario Salas que marcha segundo en la liga chilena.

Ricardo Gareca, ahora tendrá que armar un once donde puede optar con Cueva o Costa. El uruguayo- peruano, de hecho que tendrá minutos.

¿Quién ganará el premio The Best esta temporada?

FIFA anunció el podio como al premio "mejor entrenador del año" donde Pep Guardiola, Mauricio Pochettino y Jürgen Klopp son lo finalistas. Ricardo Gareca estuvo nominado en esta categoría.

En Líbero TV, creen que Mauricio Pochettino tiene muchas chances de ganar al llevar al Tottenham a la final de la Champions League.

Mientras que, por el premio al "mejor jugador", quedaron Lionel Messi, Cristiano Ronaldo y el holandés Virgil van Dijk.