Christian Cueva hizo un mea culpa sobre su presente en Santos y la selección

Christian Cueva llegó hoy a New Jersey para incorporarse a la Selección Peruana con miras a los amistosos ante las selecciones de Ecuador y Brasil. A su arribo a suelo norteamericano, el jugador que lleva la 10 en la espalda, hizo una dura autocrítica sobre su presente en el Santos y el llamado de Ricardo Gareca.

“En el tiempo en que he estado en la Selección he tenido partidos buenos o muy buenos, casi nunca uno bajo o malo, salvo uno o dos. Siento que el profesor me da confianza por eso (rendimiento)”, señaló Christian Cueva en una entrevista para RPP.

En seguida, Aladino dijo que ser llamado por Ricardo Gareeca siempre es muy importante para agarrar confianza. "Que me convoquen a la Selección es como volver a casa por ver a mis compañeros y al cuerpo técnico. Siempre me va a ayudar estar aquí”.

“En el club, desde que acabó la copa no tengo ni un partido jugado. No destaqué en algunos partidos, pero se me va ir dando... Es difícil no tener la continuidad, no tener ritmo. Pero tampoco es un pretexto para decir que no voy a estar a la altura de mis compañeros y de la selección. Yo entreno en mi club y en mi casa”, enfatizó Cueva.

Además, Christian Cueva dejó en claro que en ningún momento fue separado del primer equipo de Brasil. “En Santos no estoy separado, como se dijo. Estoy preparándome igual que mis compañeros. Solo tengo que esperar mi momento, esta situación se puede revertir"

Sobre Paolo Guerrero

“Tengo claro que Paolo Guerrero nunca va a negarse a la selección. Pero son decisiones personales y hay que respetarlas, no puedo opinar si no estoy en su posición... Sea Paolo o Jefferson, son jugadores importantes que se hacen sentir, pero hay jugadores que pueden asumir esa responsabilidad”

Sobre Kevin Quevedo

"Todos sabemos del potencial que tiene Kevin Quevedo. El grupo lo va a cubrir bien y lo va a ayudar, va a seguir creciendo", dijo Christian Cueva sobre la convocatoria de el jugador de Alianza Lima.

Amistosos ante Ecuador y Brasil

"Ecuador es una selección absoluta, no cambia nada, por algo son convocados (sub 23). Quizás son nuevos, menos experiencia, pro a la hora de defender a tu país es totalmente distinto" señaló para luego puntualizar sobre Brasil. "Neymar marca mucha diferencia. Es un equipo mucho mejor con él. Es un jugador que asume mucho y hay que tener mucho cuidado con él y en general con todo el equipo”