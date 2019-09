Ricardo Gareca analiza la posibilidad de darle rodaje a Kevin Quevedo y Gabriel Costa

Aunque a millones de peruanos nos afectó que Ricardo Gareca no integre la lista de los finalistas a Mejor Entrenador para ganar el premio The Best de la FIFA, el “Tigre” está tranquilo, fiel a su estilo, enfocándose solo en la selección, más aún porque quedan pocos días para el primer escollo: Ecuador.

Como cualquier partido de preparación, el objetivo es probar a jugadores pensando en futuros compromisos oficiales, pero vencer a los rivales también es importante, por lo que Ricardo Gareca tiene ese objetivo entre ceja y ceja. “Por más que sean amistosos, siempre hay que ganar”, comentó.

En este propósito de ensayar nuevas posibilidades en el ataque, Kevin Quevedo y el nacionalizado Gabriel Costa aparecen como principales novedades para refrescar el ataque en un determinado tiempo. Gareca quiere verlos y tendrán sus chances.

“Son dos lindas posibilidades para analizarlos en la cancha y ver qué tal les va con el grupo”, indicó el entrenador argentino cuando se le preguntó acerca de ambos. Y ojo que en Estados Unidos no le ha ido mal con Perú y ya tiene un once base.

El jueves ante Ecuador, Pedro Gallese jugará su partido número 13 de forma consecutiva como titular con la Blanquirroja. ¡Bien!

Luis Advíncula ha sido titular en los dos últimos partidos del Rayo Vallecano por la Segunda División de España. ¡Está embaladazo!