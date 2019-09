Perú entrenó sin Zambrano en New Jersey con miras al amistoso ante Ecuador [VIDEO]

Con la única ausencia de Carlos Zambrano, la Selección Peruana sumó su primer entrenamiento en New Jersey con miras a los amistosos que sostendrán en la Fecha FIFA de este mes contra las selecciones de Ecuador el jueves y el martes ante Brasil. Néstor Bonillo estuvo al mando de las prácticas.

Según trascendió, Carlos Zambrano aún no habría llegado porque aún no resuelve una situación contractual con su club. El defensa peruano tenía previsto llegar en horas de la tarde a Estados Unidos, pero no fue así.

Los últimos en llegar e incorporarse a la Selección Peruana fueron Yosepmir Ballón y Gabriel Costa, procedentes de Chile. Precisamente sobre el uruguayo nacionalizado peruano es su primera convocatoria y hoy se le vio muy sonriente durante las prácticas. El exjugador de Sporting Cristal estaría jugando de extremo, tal cuál lo hizo en el equipo de Salas donde tuvo un gran rendimiento y con ello lo llevaron a Colo Colo.

Otro de las sorpresas fue la vuelta de Pedro Aquino. El jugador de León está totalmente recuperado de la lesión que lo sacó de la Copa América: pubalgia que se recuperó, pero finalmente recrudeció su lesión. Pero eso es cosa del pasado porque el volante viene teniendo minutos en León en la Liga MX y es una de las alternativas para arrancar ante Ecuador.

Los trabajos de hoy no fueron de manera exigente debido a que distintos jugadores llegan en ritmo distintos como: Christian Cueva llega sin poder jugar en su club, mientras que otros futbolistas como Renato Tapia y Yotún vienen de ser titulares en sus respectivos clubes. Además pues el largo vuelo que han tomado.

De acuerdo al itinerario de la Selección Peruana, este martes el plantel volverá a entrenar en el mismo complejo que lo hizo esta noche. Eso sí, Ricardo Gareca espera contar con Carlos Zambrano quien fue el único ausente hoy. Los jugadores están citados a las 9:30 a.m. / hora peruana.