¡Atención Gareca! Conoce al peruano que la rompe en la segunda de España y no es Beto da Silva

Tiene 24 años, es delantero y sueña con defender la camiseta de la Selección Peruana. Jeisson Martínez la viene rompiendo con Fuenlabrada de la segunda división de España. El jugador tiene la nacionalidad peruana y señaló que le gustaría tener una oportunidad en la bicolor.

Jaisson es uno de los jugadores más sobresalientes del Fuenlabrada, sus buenas actuaciones en el cuadro de la Comunidad Madrileña lo llevaron a ser reconocido como la sorpresa de la segunda división de España.

En diálogo con RPP, Jaisson habló sobre su deseo de defender la Selección Peruana y confesó que hasta el momento no mantiene contacto con Ricardo Gareca, pero confía que eso cambie en un corto periodo.

"Conmigo no se ha contactado nadie para integrar la selección. A mí me encantaría, pero eso no está en manos mías. Trabajo todos los días y me gustaría representar al país que me vio nacer. Tengo DNI peruano y de parte de papá tengo a toda mi familia allá. No voy desde que tengo 16 años”, indicó el jugador.

Jaisson reveló que es primo de Nilson Loyola y con tal de jugar en la Selección Peruana lo haría en cualquier posición. "Si yo tuviera que meterme en la selección, con tal de que me hagan debutar lo haría hasta de lateral derecho. Siempre tengo el gol en la cabeza, pero si veo a un jugador que está en mejor posición que yo, no tengo problema con habilitarlo. Hago ambas cosas".

Jugadores peruanos en la segunda división de España

Con el anunció de Deportivo la Coruña, Beto Da Silva es el tercer peruano en jugar en la segunda división de España. Luis Advíncula defiende la camiseta de Rayo Vallecano y Jaisson Martínez hace lo propio con Fuenlabrada.

Perú vs Ecuador EN VIVO

Perú vs Ecuador ONLINE Latina y Movistar EN VIVO | La Blanquirroja y la Tricolor chocarán este jueves 5 de septiembre (8.00 p.m. - hora peruana y de Quito) en amistoso internacional por la fecha FIFA en el Estadio Red Bull Arena de Nueva Jersey, Estados Unidos. El "Depredador" Paolo Guerrero no estará disponible para este partido. Sigue el MINUTO a MINUTO vía INTERNET por Libero.pe.