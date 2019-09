Carlos Zambrano llegó a Estados Unidos y explicó porqué se quedó en el Dinamo Kiev

¡Todos completos! Carlos Zambrano se unió a la selección peruana en Estados Unidos para afrontar los amistosos FIFA ante Ecuador y Brasil. El central de la bicolor explicó la razón de su permanencia en el Dinamo Kiev de Ucrania.

Carlos Zambrano no tiene continuidad desde el termino de la Copa América, donde jugó la final con la selección peruana. En el certamen, fue elegido uno de los mejores defensas.

Mentalizado en la selección

El central de la selección peruana, a su llegada a Estados Unidos, destacó los encuentros amistosos que sostendrá la bicolor.

"Todos los partidos contra selecciones de Sudamérica son complicados. Ecuador viene con muchos recambios y será un rival muy duro, al igual que Brasil. Son duelos muy importantes y no hay que mirarlos como amistosos", indicó.

Respecto a una posible revancha ante Brasil, Zambrano dijo. "no será una revancha, aunque es un rival muy fuerte. Me encantaría ser titular contra Ecuador, pero sé que es complicado. Si el profesor me requiere, estaré ahí", expresó.

Jugará la Europa League

Carlos Zambrano, también explicó sobre su permanencia en el Dinamo Kiev. Como se recuerda, el club ucraniano no lo tenía en sus planes para esta temporada. Incluso, no participó de los trabajos de pretemporada ni está en la foto oficial.

"Todavía tenía contrato con el Dinamo Kiev, simplemente estaba manejando algunas opciones que lamentablemente no se terminaron dando. Mi empresario justo me comentó que he sido inscrito para la fase de grupos y eso es algo positivo. Ahora, a pesar de no haber sumado minutos, este llamado me toma físicamente bien y sé lo que puedo dar", finalizó.

Zambrano logró ser inscrito en la liga ucraniana y en la Europa Legue. Esto debido a que el defensor serbio Alexander Pantic rescindió contrato y quedó como jugador libre. El "Káiser" ocupa esa plaza de extranjero.

El defensor peruano tenía ofertas de Portugal, Francia, Alemania y Turquía. Al final, el agente de Zambrano no llegó a ningún acuerdo con los equipos.

En el grupo B

Dinamo de Kiev se ubica en el grupo B de la Europa League. Se medirán con los equipos Kobenhavn (Dinamarca), Malmö (Suecia) y Lugano (Suiza).