Marcos Lopez: "Me siento capaz de pelear el puesto con Trauco"

La Selección Peruana se alista para afrontar los amistoso FIFA ante Ecuador y Brasil. En la previa de esto partidos, Marcos Lopez, jugador del San Jose Earthquakes de la MLS, y reciente convocado por Ricardo Gareca, dijo que está en condiciones para pelear por el puesto de lateral izquierdo, que hoy lo ocupa Miguel Trauco.

"Me siento capaz de pelear el puesto con Trauco. Es un gran jugador y uno aprende de él. Si me toca ser titular, daré lo mejor y demostraré por qué Ricardo Gareca tiene confianza en mí", dijo Marcos Lopez en una entrevista para el medio local El Comercio.

En seguida, el jugador de San Jose Earthquakes de la MLS, hizo énfasis en que siquiera espera jugar un partido como titular, ya sea ante Ecuador o contra Brasil. "Quiero que el profesor me vea al 100% y luego tener la chance de jugar, al menos, un partido. Quiero aportar a la selección y ganarme la confianza del profesor Ricardo".

Sobre su presente en el equipo de Matías Almeyda, Marcos López señaló que está totalmente adaptado a pesar que en algún momento le costó un poco. "Ha sido un año un poco duro para mí. Me he adaptado a una nueva liga y a otras exigencias. Creo que dentro de todo he ido respondiendo".

Además, Lopez respondió a los elogios de su entrenador, quien hace unos días dijo que el peruano era uno de los mejores en su puesto. "Con mucha felicidad. Es un entrenador que sabe de fútbol. Espero no fallarle. Yo estoy muy agradecido por la oportunidad que me ha dado, por confiar en mí, por traerme a San José y por las palabras que me ha brindado. Le retribuiré con buen juego dentro del campo”.

Finalmente, Marcos López también fue consultado sobre la no convocatoria del 9 de Perú y dejó su punto de vista muy claro. "Paolo es un jugador con mucha experiencia. Es un tipo serio. Esta vez no pudo ir a la selección. Tendrá sus motivos. No hay que hablar mucho del tema. Merece el respeto de todos por lo que ha hecho por la selección”

Sobre posible once que estaría pensando en mandar Ricardo Gareca ante Ecuador, este sería el tradicional esquema 4-2-3-1 con Pedro Gallese, Luis Advíncula, Carlos Zambrano, Luis Abram, Miguel Trauco, Renato Tapia, Christofer Gonzales, Edison Flores, André Carrillo, Christian Cueva y Raúl Ruidíaz.