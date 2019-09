Yuriel Celi: "En las selecciones juveniles aprendí a jugar de '9'" [ENTREVISTA Y VIDEO]

Diego Sotomayor Soto

Es cierto que no clasificamos al Mundial Sub 17 de Brasil por un bendito gol en el Hexagonal Final, pero aquel Sudamericano jugado este año en nuestro país nos dejó a un juvenil interesante y que Ricardo Gareca pidió no perderle el rastro.

Yuriel Celi, de 17 años, es el futuro del fútbol peruano, un diamante en bruto que también estuvo en los Panamericanos de Lima 2019. LÍBERO lo buscó en Santa Marina, su barrio en el Callao, donde creció y se formó.

-¿Cuánto ha cambiado tu vida desde el Sudamericano?

Sigo siendo el mismo. Pienso que la madurez no siempre depende de la edad que tengas. También depende de lo vivido y el momento que atravieso es bueno. Estoy jugando en Cantolao, lo que yo quiero.

-Representas el futuro en el fútbol peruano. ¿Cómo lo asumes?

Con mucha tranquilidad y responsabilidad. Solo me dedico a trabajar más cada vez y con mucha humildad, para ir aprendiendo y creciendo.

-¿Cómo así llegaste a Cantolao?

Por una prueba que pasé a los 7 años. Ya tengo diez años en el club.

-¿A tu familia le costó mucho sacrificio apoyarte en tu carrera?

Siempre estuvieron unidos y pendientes de mí. Tuve el apoyo de ellos. Incluso, hasta ahora, lo siguen haciendo. Espero retribuirles por el sacrificio de todo este tiempo.

-¿Toda tu vida viviste en San Marina, aquí en el Callao?

Sí, aquí me crié con mi familiia.

-¿Te gusta más jugar de “9”?

Me gusta estar libre, suelto, pero en las selecciones juveniles aprendí a jugar de “9” en los últimos años-

- ¿Crees que en Videna te ven como el reemplazo de Paolo Guerrero?

Paolo es uno de mis jugadores favoritos, por la técnica, por el carácter y por muchas cosas más que lo hacen un jugador de élite. Si se da la oportunidad de jugar de “9”, lo haría. Soy de los que creen que un jugador tiene que ser polifuncional.

-¿Hincha de qué equipo?

Cantolao, el equipo que siempre estaré agradecido.

-¿Hasta cuándo tienes contrato?

Mi contrato acaba en el 2020.

-Si te hablan para renovar, ¿lo aceptas sin trabas?

Cuando a alguien le van a ampliar su contrato, es entendible que es por una mejoría, tanto para el jugador como para el club. No tendría problemas (en renovar su vínculo con el equipo del “Delfín”).

-¿En la Videna, que técnico te aconseja más?

El “profe” Carlos Silvestri y Daniel Ahmed. Con el “profe” Gareca también nos cruzamos en las mañanas cuando me toca entrenar.

-¿Y qué te dice Gareca?

Me saluda. Me llama por mi apellido. El “profe” siempre está ahí, viendo las prácticas.

-¿Cuál ha sido el consejo más importante que te han dado?

El que siempre me recalcan: el de la humildad. El buen jugador tiene que estar con los pies en la tierra y no caer en errores. Lo fundamental es saber la realidad. Eso también lo aprendí de casa.

-¿Qué te sorprende del fútbol peruano?

Al principio pensaba que iba a hacer difícil, pero te dan espacio y tiempo para jugar. Me ayuda bastante.

-¿Y qué crees que deberíamos cambiar para ser competitivos?

Algunas cosas. Lo fundamental es que apoyemos más al fútbol peruano. Por ejemplo, en campos, infraestructuras... Un buen césped siempre será lo primordial.

-Miremos el futuro. ¿De acá, a 3 o 4 años, dónde te podremos ver?

Uno nunca sabe lo que va a pasar, pero te aseguro que trabajaré fuerte para ser grande; por mi familia, que siempre me apoyó en las buenas y en las malas.

- ¿En qué liga del mundo te gustaría jugar más adelante?

Creo que todas las ligas te hacen crecer y aprender como persona y futbolista, te enseñan muchas cosas, pero me gusta mucho el toque y España es la ideal, la liga en la que todos quieren jugar.

- ¿Con qué mensaje puedes cerrar la entrevista?

Siempre hay que saber escuchar y seguir tus sueños. Yo estoy siguiendo el mío con mucho esfuerzo y sacrificio.