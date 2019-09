Da Silva: "Paolo es un ídolo, si me comparo con su historia sería una burla"

En el último día del mercado de pases en Europa, Beto Da Silva protagonizó uno de los fichajes más sorpresivos. El delantero peruano firmó por Deportivo de La Coruña y de inmediato fue comparado con Paolo Guerrero. Ante ello, el atacante respondió al respecto.

“Paolo es un ídolo de todos nosotros, si me comparo con su historia sería una burla. Aspiro a ser como él y tener mi propio nombre dentro de la Selección Peruana y los clubes por donde pase", dijo Beto Da Silva en declaraciones para el programa “Voces del Fútbol”.

Sobre fichar por un club de la Segunda División de España, Beto Da Silva fue claro. “Estoy feliz de llegar a un club grande como Deportivo La Coruña, tiene buenos jugadores y mucha historia. Estoy feliz que confiaron en mí, se que voy a poder explotar en mi máximo nivel".

En otro momento, Da Silva dejó entrever que “Fue un error haber regresado de Holanda y no haber madurado”. Sin embargo, dejó claro que “de todos modos no me arrepiento de haber llegado a Gremio donde viví momentos lindos"

Al consultado sobre el porqué no se consolidó en los clubes que fue, Da Silva hizo un mea culpa y señaló que fue una serie de factores el cual no le permitieron rendir al máximo. “Aprendí mucho en todos los clubes donde estuve, pero no pude explotar. Soy consciente de eso y trabajo para llegar a mi máximo nivel. Se que si hago las cosas bien, voy a tener la posibilidad de volver a la Selección”.

Cabe recordar que ni bien firmó por La Coruña, Beto Da Silva se puso a entrenar con su nuevo club bajo las órdenes del técnico Juan Anotnio Anquela. Precisamente ayer, el técnico aseguró que no fue un pedido expreso de su parte, pero que de igual manera ayudará al equipos porque les está costando definir los partidos.

"Hemos sido blandos en algunas facetas, en nuestra área principalmente. Tenemos que ser más intensos en momentos puntuales, eso lo ve todo el mundo. Estamos pecando de cierta blandura. Atrás no podemos temblar” “Hemos sido blandos en algunas facetas, en nuestra área principalmente. Tenemos que ser más intensos en momentos puntuales, eso lo ve todo el mundo. Estamos pecando de cierta blandura. Atrás no podemos temblar”, dijo tras confirmarse el fichaje del peruano.