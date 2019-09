Christian Ramos y una confesión sobre la Selección Peruana: "Me golpeó no haber sido convocado a la Copa América"

Cómo olvidar su gol a Nueva Zelanda para asegurar el repechaje rumbo al Mundial Rusia 2018. Cómo olvidar también su gol a Paraguay en Asunción con la cabeza vendada para iniciar una goleada histórica...

Christian Ramos era un referente de la Selección Peruana, el segundo capitán luego de Paolo Guerrero, pero la falta de continuidad lo borró de la lista. El punto de quiebre fue cuando dejó el Veracruz para jugar por el Al-Nassr de Arabia.

Hoy, con la camiseta de Universirtario, la "Sombra" asegura que trabajará fuerte para volver a la Blanquirroja, pero no puede evitar la nostalgia cuando le preguntan por el equipo de todos que hizo historia en la Copa América Brasil 2019.

"Me golpeó no haber sido convocado a la Copa América, estaba acostumbrado a ser llamado. Fue una decisión de Gareca. Cuando me tocó jugar di todo de mí. Quiero jugar las Eliminatorias con la selección, pero para eso tengo que jugar en Universitario", señaló al programa radial Las Voces del Fútbol.

Ramos confesó que "si no volvía al fútbol peruano me quedaba trotando en Arabia" y saludó el regreso de Carlos Zambrano, quien se ha convertido en una pieza clave dentro del esquema del "Tigre" Gareca.

"Me parece bien el regreso de Zambrano, me da gusto porque hay más competencia y eso es bueno para el entrenador", afirmó el defensor de 30 años. "Físicamente estoy bien y estoy a disposición del técnico peleando el puesto", refirió en alusión a su presente en Universitario.

De otro lado, Ramos se mostró muy enfocado en la U. "Si Melgar ganaba se nos iban a alejar de la punta. Nosotros tenemos que ganar todos los partidos si queremos campeonar", manifestó.