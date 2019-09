Perú vs Ecuador [EN VIVO] Guía TV de amistoso internacional por fecha FIFA

Movistar Deportes EN VIVO Perú vs Ecuador ONLINE | Este jueves 5 de septiembre se juega el partido amistoso internacional por fecha FIFA. El duelo está pactado para las 7:00 p.m. (hora peruana) en el Red Bull Arena de Nueva Jersey y será transmitido EN DIRECTO vía Canal de Fútbol para Ecuador. Además, podrás seguir todo el fútbol en vivo con las mejores jugadas, goles, incidencias minuto a minuto por Líbero.

En los primeros amistosos después de lograr el subcampeonato de la Copa América, Ricardo Gareca tiene una consigna más allá de seguir afianzando el modelo de juego de la Selección Peruana: ampliar el fondo de armario en busca de llegar de forma óptima al inicio de las Eliminatorias Qatar 2022, una de las materias pendientes en el combinado patrio.

Sin Paolo Guerrero (ausente a pedido suyo para jugar con Internacional), el seleccionador de Perú ha llamado a varias caras nuevas en busca de darles minutos y que éstos sepan aprovechar la oportunidad de consolidarse y ganarse todavía más la confianza del 'Tigre'.

Además de Paolo Guerrero, Ricardo Gareca está obligado a modificar su once tipo debido a distintas razones: los últimos entrenamientos en Estados Unidos han dejado ver que serán tres los cambios respecto al once que jugó la final continental ante Brasil.

En la defensa, Anderson Santamaría tomará el lugar de Carlos Zambrano, con escasa actividad después de la Copa América 2019. Yoshimar Yotún será otro ausente en Ecuador debido a su expulsión en el último amistoso ante Colombia. ¿Quién será su reemplazante? Pedro Aquino le ha tomado la delantera a Christofer Gonzales. El volante dejó atrás la lesión que lo marginó de la competencia en Brasil y viene jugando con regularidad en León.

En ofensiva, Raúl Ruidíaz tomará el lugar del no convocado Paolo Guerrero mientras Kevin Quevedo, la joven promesa de Alianza Lima, parece tenerle ganada la partida a André Carrillo y Gabriel Costa como extremo derecho. El segundo futbolista más joven de la convocatoria fue probado como titular en la última práctica y podría hacer su debut con la Selección Peruana.

Al mando del profesor Ricardo Gareca y su comando técnico, nuestra @SeleccionPeru 🇵🇪 entrenó en el Red Bull Practice Facility de New Jersey con miras a los amistosos internacionales ante Ecuador 🇪🇨 y Brasil 🇧🇷.#ArribaPerú 💪 pic.twitter.com/3ybY7RZGVB — Selección Peruana 🇵🇪 (@SeleccionPeru) September 4, 2019

En la vereda del frente, Ecuador llega con un plantel joven y entrenador interino. El argentino Jorge Célico tomó el lugar del colombiano Hernán Darío Gómez, cesado tras la pésima campaña en la Copa América 2019.

Célico llega con buenos pergaminos a su cargo interino en la selección de Ecuador. El argentino lleva una década en el fútbol norteño entre divisiones menores y como DT principal de clubes locales. Además, condujo a la Sub-20 al título del Sudamericano 2019 y al tercer lugar en el Mundial de la Categoría.

¡Estamos listos para alentarte Tricolor! Así transcurrió la segunda práctica este martes. ¡Faltan 2 días!



Ecuador frente a Perú. Entradas en 👉🏼https://t.co/JpG1jmjVyz 🇪🇨 pic.twitter.com/q9wbx7kzTF — FEF Ecuador (@FEFecuador) September 4, 2019

La gran novedad de esta convocatoria es la presencia de siete mundialistas juveniles, varios futbolistas con pocos partidos en la selección absoluta y otros que han sido llamados por primera vez a la 'Tricolor'.

Para esta fecha FIFA, la selección de Ecuador enfrentará, además de Perú, el próximo 10 de septiembre a Bolivia en la ciudad de Cuenca.

Perú vs Ecuador EN VIVO | Alineaciones probables

Perú: Gallese, Advíncula, Santamaría, Abram, Trauco, Tapia, Aquino, Quevedo, Cueva, Flores, Ruidíaz.

Ecuador: Ortiz, López, Aimar, Arreaga, Pineida, Orejuela, Cifuentes, Gaibor, Sornoza, Alvarado, Estrada.

Perú vs Ecuador EN VIVO | Horarios

Perú: 7.00 p.m.

Perú vs Ecuador EN VIVO | Guía TV

Canadá beIN SPORTS CONNECT Canada, beIN Sports Canada

Ecuador Canal del Futbol

Internacional PPV

Perú Movistar Deportes Peru

Perú vs Ecuador EN VIVO | Cómo ver Latina y Movistar

Latina: Canal 2.

DirecTV Sports por Latina: Canal 192 (SD) y Canal 1192 (SD)

Movistar TV por Latina: Canal 102 (SD) y Canal 802 (HD).

Movistar TV Latina Cable: Canal 2 (SD) y Canal 702 (HD).

Claro TV por Latina: Canal 2.

Claro TV por Latina Cable: Canal 2 (SD) y Canal 502 (HD).

Best Cable por Latina: Canal 2.

Star Globalcom: Canal 11.

Cablemas: Canal 2 (HD).

Movistar Deportes: Canal 103 (SD) y Canal 803 (HD).

Movistar Deportes: Canal 3 (SD) y Canal 703 (HD)

Globalcom: Canal 3.

Internet: ¿Dónde ver EN VIVO Y EN DIRECTO el Perú vs Ecuador?

Si quieres seguir en Internet el Perú vs Ecuador, Libero.pe realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias del encuentro y los goles al instante. Además, puedes ver el resumen de goles al finalizar el cotejo.