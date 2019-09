Gareca y su precisión por caso Paolo Guerrero: "Bajo ningún punto queremos amenazar a los jugadores"

En la previa del Perú vs Ecuador, el técnico Ricardo Gareca habló sobre la actuación de la Selección Peruana, aunque no pudo evitar referirse nuevamente sobre el caso Paolo Guerrero, quien había solicitado ser dejado de lado para los amistosos internacionales de este mes para poder jugar con Internacional. Sin embargo, el 'Tigre' realizó una precisión al respecto.



En su anterior conferencia de prensa, Gareca señaló que "cada uno se tendrá que atener a las consecuencias" ante los pedidos de no ser considerado en las convocatorias. Ante ello, en redes muchos especulaban que Guerrero tendría una sanción por su decisión. No obstante, el 'Tigre' fue claro al respecto.

Lo que dijo Gareca sobre caso Paolo Guerrero

"¿Si me generó una molestia? No. Se ha hablado mucho del tema de Paolo y de algunas declaraciones que están para analizar. Nosotros no nos deberíamos molestar con algún muchacho. Queremos sacar lo mejor de ellos. Lo que menos queremos es perjudicar a la Selección y lo que menos queremos es perjudicarlos. Sí queremos que se defienda a la Selección y que haya un estado de consciencia de lo que significa defenderla", aseguró durante la conferencia de prensa en New Jersey.



Tras ello, señaló que hubo una malinterpretación en lo que dijo en la última conferencia e hizo un hincapié en que recibir los requerimientos de todos los jugadores -como el caso de Paolo Guerrero- generaría un problema.



"Si es un pedido del jugador tratamos de ayudarlo, a nivel institucional ahí la cosa cambia. También a las instituciones estamos para ayudarlas. Si empezamos a recibir los requerimientos de todos, es un problema. Ahora ya no podemos", señaló.

Finalmente, el 'Tigre' dejó en claro que nunca quiso dar un discurso amenazante a ningún jugador de la Selección Peruana, como se pudo interpretar.

"Nosotros estamos para colaborar. Lo que pasa en un momento de la declaración es que se me hizo una pregunta y me dijeron qué pasaría si es reiterativo. Si esto es algo masivo, tenemos que tomar resoluciones porque tenemos que. No tiene nada que ver en un tono amenazante. Bajo ningún punto queremos amenazar a los jugadores", sentenció.