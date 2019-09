Perú vs Ecuador: sorpresiva alineación que lanzará Ricardo Gareca en Nueva Jersey |FOTOS

EN VIVO | Perú vs Ecuador | Ricardo Gareca, luego de cuatro días de tener completos a los seleccionados peruano, por fin pudo armar el once que enfrentará hoy a Ecuador en el partido amistoso en Estados Unidos como preparación a las Eliminatorias al Mundial de Qatar que arranca en marco del 2020.

Sorpresivamente, Gabriel Costa aparece en el equipo inicial de Ricardo Gareca. Renato Tapia y Christofer Gonzáles se perfilan como la contención de esta noche.

Ricardo Gareca afinó el equipo hoy

Como estila hacer Ricardo Gareca, hoy trabajó la selección peruana y definió el once que enfrentará a Ecuador. El "Tigre" Mantendrá el sistema 4-2-3-1 con Raúl Ruidíaz a la cabeza. Será el encargado de hacer olvidar a Paolo Guerrero. Difícil pero con goles lo puede hacer.

Quien dejará de ser titular por lo menos en este partido amistoso, es André Carrillo. Garece decidió que Gabriel Costa, de gran momento en Colo Colo, ocupe su puesto de extremo.

"Gaby" tendrá a su otro perfil a Edison Flores, mientras que Christian Cueva irá por el centro. En la primera línea de volantes, Christofer Gonzales le ganó el puesto a Pedro Aquino. Como se recuerda, Yoshimar Yotún no puede jugar por estar suspendido. Tapia lo acompaña en el centro del campo.

Perú mueve su defensa

Mientras que la defensa, tendrá otro cambio. Santamaría hará dupla con Luis Abrám. Mientras que Carlos Zambrano, seguirá siendo repotenciado para que tenga minutos ante Brasil en el siguiente amistoso del 10 de septiembre.

Perú alineación: Gallese, Advíncula, Santamaría, Abram, Trauco, Tapia, Gonzales, Flores, Costa, Cueva y Ruidíaz.

Ecuador definió su once

De no mediar inconveniente, la selección de Ecuador alineará esta noche este once; Ortiz, López, Aimar, Arreaga, Pineida, Orejuela, Cifuentes, Gaibor, Sornoza, Alvarado, Estrada.

PERÚ VS ECUADOR: ANTECEDENTES RECIENTES

15.11.18 Perú 0-1 Ecuador (Amistosos)

05.09.17 Ecuador 1-2 Perú (Eliminatorias)

06.09.16 Perú 2-1 Ecuador (Eliminatorias)

08.06.16 Ecuador 2-2 Perú (Copa América)

07.06.13 Perú 1-0 Ecuador (Eliminatorias)

¿A QUÉ HORA JUEGA PERÚ VS ECUADOR AMISTOSO 2019?

Perú: 7.00 p.m.

México (Centro): 7.00 p.m.

México (Pacífico, Sonora): 5.00 p.m.

México (Noroeste): 4.00 p.m.

Ecuador: 7.00 p.m.

Estados Unidos (Los Ángeles): 10.00 p.m.

Estados Unidos (Texas): 6.00 p.m.

Estados Unidos (Miami): 7.00 p.m.

Colombia: 7.00 p.m.

Argentina: 9.00 p.m.

España: 2.00 a.m. (viernes 6 de septiembre)

España (Islas Canarias): 1.00 p.m. (viernes 6 de septiembre)

Uruguay: 9.00 p.m.

Paraguay: 9.00 p.m.

Chile: 8.00 p.m.

Brasil: 9.00 p.m.

Bolivia: 8.00 p.m.

Venezuela: 8.00 p.m.

Canadá: 7.00 p.m.

Costa Rica: 6.00 p.m.

Guatemala: 6.00 p.m.

Honduras: 6.00 p.m.

El Salvador: 6.00 p.m.

Puerto Rico: 8.00 p.m.

República Dominicana: 8.00 p.m.

Panamá: 7.00 p.m.

Italia: 2.00 a.m. (viernes 6 de septiembre)

Francia: 2.00 a.m. (viernes 6 de septiembre)

Alemania: 2.00 a.m. (viernes 6 de septiembre)

Portugal: 2.00 a.m. (viernes 6 de septiembre)

Holanda: 2.00 a.m. (viernes 6 de septiembre)

Inglaterra: 1.00 a.m. (viernes 6 de septiembre)

PERÚ VS ECUADOR POSIBLES ALINEACIONES

XI Perú: Gallese, Advíncula, Santamaría, Abram, Trauco, Tapia, Gonzales, Flores, Costa, Cueva y Ruidíaz.

XI Ecuador: Ortiz, López, Aimar, Arreaga, Pineida, Orejuela, Cifuentes, Gaibor, Sornoza, Alvarado, Estrada.

DÓNDE JUEGA PERÚ VS ECUADOR AMISTOSO 2019 EN VIVO FECHA FIFA

El Perú vs Ecuador se jugará en el Red Bull Arena de Nueva Jersey, en Estados Unidos, en el primer encuentro por la fecha FIFA de septiembre. Ante Brasil será en el Memorial Coliseum de Los Ángeles

PERÚ VS ECUADOR: GUÍA DE CANALES EN LA FECHA FIFA

Canadá: beIN SPORTS CONNECT Canada, beIN Sports Canada

Ecuador: Canal del Fútbol

Internacional: PPV

Perú: Movistar Deportes Perú

PARTIDOS AMISTOSOS DE PERÚ SEPTIEMBRE 2019

La Selección Peruana enfrentará a Ecuador el 5 de septiembre y a Brasil el 10. Luego, los amistosos restantes en el año también han sido confirmados.

Octubre: Perú vs Uruguay (primero en Montevideo y luego en Lima).

Noviembre: Colombia y Chile serán los rivales, el 7 y 12 probablemente.

PERÚ VS ECUADOR EN VIVO: ¿dónde ver EN DIRECTO ONLINE el partido?

En Internet el duelo entre Perú vs Ecuador, Libero.pe realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias del encuentro y los goles al instante. Además, puedes ver el resumen de goles al finalizar el cotejo.