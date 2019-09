Perú vs Ecuador: Ruidíaz, Flores, Costa y Cueva harán sociedad esta noche en Nueva Jersey

La selección peruana vuelve a unir “sociedades” que en su momento —sobre todo en sus clubes— los pusieron en la palestra gracias al fútbol armonioso y efectivo que practicaron.

Esta noche frente a Ecuador, Raúl Ruidíaz y Édison Flores están listos para repetir las diabluras que encandilaban en la “U” y Gabriel Costa con Christian Cueva harán lo propio como en sus épocas en Alianza Lima.

Campeón con Universitario

La “Pulga” y el “Orejas” mostraban lo mejor de su fútbol en tienda crema e, incluso, Flores era el jugador que más asistencias tejía para el actual goleador del Seattle de la MLS.

Ruidíaz fue campeón con Universitario en la temporadas 2009 y 2013. Mientras que Flores, regresó al cuadro crema el 2014 luego de su paso por Villarreal. Logró ganar el torneo Apertura del 2016.

Luego se fue el Aalborg B. K. de Dinamarca y actualmente es pieza clave en el cuadro del Morelia de México, club donde Ruidíaz es ídolo al salvarlos de la baja en la temporada 2017.

Partidazos con Alianza Lima

En tanto, “Aladino” y el “Gaby” forjaron una gran amistad y entendimiento durante el 2014 y 2015, cuando dirigidos por Guillermo Sanguinetti mostraron un fútbol eficiente, de gran desesquilibrio. Cueva como enganche del equipo blanquiazul y Costa como extremo por derecha apilando rivales.

Gabriel Costa llegó el 2014 a Alianza Lima y estuvo hasta finalizar el año 2015. Con los íntimos logró el Torneo del Inca. Sin embargo, tras su pase con Sporting Cristal, llegó a la cúspide de su carrera. Levantó dos títulos nacionales (2016, 2018). Hecho que le valió ser fichado por el Colo Colo de Chile.

Por su parte, Christian Cueva, dejó el Rayo Vallecano de España para tener continuidad en Alianza Lima. Jugar la Copa América de Chile, fue su renacer. Fue fichado por el Toluca, luego por el Sao Paulo, dando el salto a Europa para jugar en el Krasnodar.

Sin embargo, tras no poder adaptarse al juego y al clima, fue prestado al Santos de Brasil, donde actualmente no tiene ritmo deportivo. Empero, en la selección siempre rinde.

El once de Perú

Ricardo Gareca eligió el once de Perú ante Ecuador y jugará con Cueva, Costa, Flores y Ruidíaz en ataque esta noche en Nueva Jersey en un amistosos FIFA como preparativo a las Eliminatorias al Mundial de Qatar 2022 que arranca en marzo del próximo año.

Perú alineación: Gallese, Advíncula, Santamaría, Abram, Trauco, Tapia, Gonzales, Flores, Costa, Cueva y Ruidíaz.

Ecuador definió su once

De no mediar inconveniente, la selección de Ecuador alineará esta noche este once; Ortiz, López, Aimar, Arreaga, Pineida, Orejuela, Cifuentes, Gaibor, Sornoza, Alvarado, Estrada.

PERÚ VS ECUADOR: ANTECEDENTES RECIENTES

15.11.18 Perú 0-1 Ecuador (Amistosos)

05.09.17 Ecuador 1-2 Perú (Eliminatorias)

06.09.16 Perú 2-1 Ecuador (Eliminatorias)

08.06.16 Ecuador 2-2 Perú (Copa América)

07.06.13 Perú 1-0 Ecuador (Eliminatorias)

¿A QUÉ HORA JUEGA PERÚ VS ECUADOR AMISTOSO 2019?

Perú: 7.00 p.m.

México (Centro): 7.00 p.m.

México (Pacífico, Sonora): 5.00 p.m.

México (Noroeste): 4.00 p.m.

Ecuador: 7.00 p.m.

Estados Unidos (Los Ángeles): 10.00 p.m.

Estados Unidos (Texas): 6.00 p.m.

Estados Unidos (Miami): 7.00 p.m.

Colombia: 7.00 p.m.

Argentina: 9.00 p.m.

España: 2.00 a.m. (viernes 6 de septiembre)

España (Islas Canarias): 1.00 p.m. (viernes 6 de septiembre)

Uruguay: 9.00 p.m.

Paraguay: 9.00 p.m.

Chile: 8.00 p.m.

Brasil: 9.00 p.m.

Bolivia: 8.00 p.m.

Venezuela: 8.00 p.m.

Canadá: 7.00 p.m.

Costa Rica: 6.00 p.m.

Guatemala: 6.00 p.m.

Honduras: 6.00 p.m.

El Salvador: 6.00 p.m.

Puerto Rico: 8.00 p.m.

República Dominicana: 8.00 p.m.

Panamá: 7.00 p.m.

Italia: 2.00 a.m. (viernes 6 de septiembre)

Francia: 2.00 a.m. (viernes 6 de septiembre)

Alemania: 2.00 a.m. (viernes 6 de septiembre)

Portugal: 2.00 a.m. (viernes 6 de septiembre)

Holanda: 2.00 a.m. (viernes 6 de septiembre)

Inglaterra: 1.00 a.m. (viernes 6 de septiembre)

PERÚ VS ECUADOR POSIBLES ALINEACIONES

XI Perú: Gallese, Advíncula, Santamaría, Abram, Trauco, Tapia, Gonzales, Flores, Costa, Cueva y Ruidíaz.

XI Ecuador: Ortiz, López, Aimar, Arreaga, Pineida, Orejuela, Cifuentes, Gaibor, Sornoza, Alvarado, Estrada.

DÓNDE JUEGA PERÚ VS ECUADOR AMISTOSO 2019 EN VIVO FECHA FIFA

El Perú vs Ecuador se jugará en el Red Bull Arena de Nueva Jersey, en Estados Unidos, en el primer encuentro por la fecha FIFA de septiembre. Ante Brasil será en el Memorial Coliseum de Los Ángeles

PERÚ VS ECUADOR: GUÍA DE CANALES EN LA FECHA FIFA

Canadá: beIN SPORTS CONNECT Canada, beIN Sports Canada

Ecuador: Canal del Fútbol

Internacional: PPV

Perú: Movistar Deportes Perú

PARTIDOS AMISTOSOS DE PERÚ SEPTIEMBRE 2019

La Selección Peruana enfrentará a Ecuador el 5 de septiembre y a Brasil el 10. Luego, los amistosos restantes en el año también han sido confirmados.

Octubre: Perú vs Uruguay (primero en Montevideo y luego en Lima).

Noviembre: Colombia y Chile serán los rivales, el 7 y 12 probablemente.

PERÚ VS ECUADOR EN VIVO: ¿dónde ver EN DIRECTO ONLINE el partido?

En Internet el duelo entre Perú vs Ecuador, Libero.pe realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias del encuentro y los goles al instante. Además, puedes ver el resumen de goles al finalizar el cotejo.