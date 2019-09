Ricardo Gareca y su divertida reacción al ser consultado sobre la paternidad de Christian Cueva [VIDEO]

La Selección Peruana se enfrentará hoy ante Ecuador por un amistoso de fecha FIFA, por ello, el técnico del combinado nacional, Ricardo Gareca, ofreció una conferencia de prensa para brindar detalles sobre lo que será el cotejo en Estados Unidos. El técnico argentino se refirió sobre temas como el caso de Paolo Guerrero y su ausencia con la ‘Blanquirroja’ y el desempeño de Kevin Quevedo.

Ya en el transcurso de la conferencia de prensa, el técnico del ‘equipo de todos’ se refirió sobre su afinidad con Christian Cueva, con quien se sabe conserva una relación muy cercana; esto luego de que uno de los periodistas presentes le expresara una frase que dijo ‘Aladino’ en la concentración de la ‘Sele’.

El periodista Pedro García le preguntó: “Te pregunto justamente sobre Cueva, que en la previa, hace dos días dijo enfáticamente ni bien entró a la concentración: “Gareca es mi papá”; tú en el sentido figurado ¿asumes la paternidad ficticia de Cueva?”, fue la pregunta del periodista.

Ricardo Gareca atinó a reírse por la pregunta del periodista, sin embargo no lo tomó a mal y luego de algunos segundos de risa incesante contestó lo siguiente para el deleite humorístico de quienes estuvieron presente en esta charla: “Parecerse a mí, no se parece”, acotó entre risueñas sonrisas.

Por otro lado, el técnico de la Selección Peruana también tuvo palabras sobre Kevin Quevedo, futbolista de Alianza Lima quien fue convocado por el ‘Tigre’ para los amistosos de Perú: “Es un jugador que puede estar en todo frente de ataque. Ha jugado en su posición habitual y también de ‘9’. Ocupa las dos bandas, su diagonal es importante. Tiene movimientos importantes de delantero, como también en la técnica. Lo más importante es que él se sienta cómodo. Lo vemos con muy buena predisposición”.

Finalmente, Ricardo Gareca se refirió sobre la ausencia de Paolo Guerrero con la Selección Peruana por decisión propia: "¿Si me generó una molestia? No. Se ha hablado mucho del tema de Paolo y de algunas declaraciones que están para analizar. Nosotros no nos deberíamos molestar con algún muchacho. Queremos sacar lo mejor de ellos. Lo que menos queremos es perjudicar a la Selección y lo que menos queremos es perjudicarlos. Sí queremos que se defienda a la Selección y que haya un estado de consciencia de lo que significa defenderla".

¿A qué hora juega HOY la Selección Peruana ante Ecuador?

La Selección Peruana se enfrentará hoy ante su similar de Ecuador por un amistoso internacional de fecha FIFA. El encuentro se realizará a las 7:00 p.m. (hora peruana).

Perú vs Ecuador EN VIVO | Dónde ver EN DIRECTO ONLINE el partido

El encuentro de Perú ante Ecuador por el amistoso de fecha FIFA lo podrás seguir EN VIVO ONLINE con el MINUTO A MINUTO a través de Líbero.pe que tendrá todas las incidencias y pormenores del partido en Estados Unidos.