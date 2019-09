[EN VIVO] Perú vs Ecuador ONLINE: alineaciones y canales para VER GRATIS amistoso internacional

HOY EN DIRECTO desde el Red Bull Arena de New Jersey, Perú vs Ecuador EN VIVO ONLINE VER GRATIS vía LATINA y MOVISTAR se enfrentan en un encuentro amistoso internacional por Fecha FIFA desde las 7:00 p.m. / hora peruana. Además, Libero.pe te traerá todas las incidencias desde horas antes con las alineaciones confirmadas.

El partido de hoy ante Ecuador no es uno más así sea un amistosos, pues hace exactamente dos años, la Selección Peruana consiguió una enorme victoria en la altura de Quito al vencer por 2-1 en un encuentro eliminatorio al Mundial Rusia 2019.

Volviendo al encuentro de hoy, el último once titular que probó Ricardo Gareca viene con sorpresas. En alineación que estaría mandando el técnico de Perú sería el ingreso de Gabriel Costa en lugar de André Carrillo. El resto del plantel seguirá siendo la misma base que viene de jugar la Copa América 2019.

Visita ganadora

En la previa del Perú vs Ecuador EN VIVO, el plantel nacional recibió la visita de los fondistas nacionales, Gladys Tejeda y Christian Pacheco, atletas que consiguieron ganar el oro en los últimos Juegos Panamericanos Lima 2019.

Con respecto a la selección de Ecuador, el técnico Jorge Célico tiene un equipo completamente renovado. En el Tri están apostando a futuro con la base que viene de jugar los torneo juveniles pensando en consolidar el plantel con miras al inicio de las Eliminatorias rumbo al Mundial de Qatar 2022.

“Creo que la Selección ecuatoriana merece mucho respeto y merece que la compongan los jugadores que quieran estar. El que no quiera estar, que no esté y se terminó. Y no creer que ningún futbolista o cualquier futbolista son imprescindibles. Es un error que no podemos cometer. Para defender la Selección se necesitan dos cosas: condiciones técnicas y un apego con tú país, con tú gente. Saber por quién juegas y por algo que te permita tener un esfuerzo enorme por los 90 minutos”, enfatizó el técnico Jorge Célico por las ausencias de Bryan Angulo y Cristhian Ramírez.

Perú vs Ecuador EN VIVO | alineaciones por Fecha FIFA

Perú: P. Gallese, L. Advíncula, A. Santamaría, L. Abram, M. Trauco, R. Tapia, C. Gonzales, E. Flores, G. Costa, C. Cueva y R. Ruidíaz.

DT: Ricardo Gareca

Ecuador: P. Ortiz; A. López, D. Aimar, X. Arreaga, M. Pineida; J. Orejuela, J. Cifuentes, F. Gaibor, J. Sornoza; A. Alvarado y M. Estrada.

DT: Jorge Célico.

A qué hora juega Perú vs Ecuador en New Jersey por Movistar Deportes

México - 7:00 p.m.

Ecuador - 7:00 p.m.

Perú - 7:00 p.m.

Colombia - 7:00 p.m.

Venezuela: 8:00 p.m.

Bolivia - 8:00 p.m.

Chile - 8:00 p.m.

Paraguay - 8:00 p.m.

Argentina - 9:00 p.m.

Uruguay - 9:00 p.m.

España - 2:00 a.m. (viernes 6 de septiembre)

