Ricardo Gareca: "Paolo Guerrero me llamó cuatro veces. A la cuarta accedí" [VIDEO]

Luego de la derrota de Perú a manos de Ecuador, Ricardo Gareca nuevamente fue cuestionado por la ausencia de Paolo Guerrerno, quien pidió ser desconvocado de la fecha doble debido a quería jugar las semis con Inter por la Copa de Brasil donde avanzó a la final y anotó un doblete.

“Se necesitan a todos los jugadores tratar que estén todos en la misma situación”, dijo Ricardo Gareca para luego agregar: “Estamos para colaborar con todos. Es un deseo del jugador. Para desconvocar nos tuvieron que llamar cuatro veces, no es que accedemos a la primera y ya. Nosotros planteamos una postura”.

En seguida, Ricardo Gareca señaló: “El tema de Paolo es que llamó cuatro veces. A la cuarta vez accedí. Vi un interés de él y no hay problema. Nosotros estamos para colaborar. Nosotros lo que queremos es verlos contentos. Queremos ver deseos que venga acá. No genera nada, más que la comprensión”.

Además, el técnico de la Selección Peruana señaló que sin duda la ausencia de Farfán y Paolo afectó. "No me gusta hablar de los que no están, pero sufrimos bastante sin Guerrero y sin Farfán. Son jugadores extraordinarios. Hoy (ayer) carecimos de profundidad. Nos costó generar situaciones de peligro en los últimos metros"

Como se sabe, en su momento, Ricardo Gareca también confirmó que accedió al pedido de Guerrero, más no al del club pues hasta un directivo de Internacional viajó a Lima para reunirse con la FPF y el comando técnico donde se pidió la liberación del 9 peruano para los encuentros trascendentales del Internacional por la Copa de Brasil. El delantero anotó un doblete y clasificó a la final de dicho torneo.

Finalmente, Gareca dejó una frase sobre los amistosos. "No estamos conformes con el resultado. No hay nada que descubrir. En Eliminatorias será más difícil. Debemos trabajar y mejor muchísimo”, sentenció.